年輕妹找兼職被「已讀不回」　衰淪詐團人頭戶！結局獲無罪

記者黃翊婷／綜合報導

年輕女子小芸（化名）上網尋找兼職工作，沒想到誤入詐騙陷阱，並交出名下的銀行帳戶提款卡2張，結果反而害自己淪為詐團人頭戶，還因此挨告。桃園地院法官日前審理之後，認為小芸在案發時社會歷練尚淺，才會被詐團的「公司節稅」、「補助金」等話術所騙，進而交出提款卡及密碼，並非故意幫助詐團，最終裁定她無罪。

▲小芸誤信詐團話術，並將2張提款卡交給對方使用。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小芸被指控在2024年5月間將名下2張銀行帳戶提款卡及密碼交給詐團使用，該詐團成員隨即透過假租賃手法，向4名受害者施詐，成功騙得將近5萬元。後來受害者們發現被騙，憤而報警並決定提告。

小芸到案之後堅決否認犯罪，她強調，當時因為急需用錢，所以透過臉書尋找兼職機會，林姓招募人員說要提供提款卡登記購買材料，她社會經驗不足，誤信了「幫公司節稅」的說法，才會寄出提款卡，她也是被詐騙的受害者。

桃園地院法官檢視小芸與林姓招募人員的對話紀錄，發現小芸曾明確表示要找兼職，同時表明有意願長期配合，對方也詳細介紹了家庭代工包裝的內容、報酬、貨運配送方式等細節，甚至還傳送教學影片；接著，林姓招募人員再以「公司節稅」、「實名制購買材料」及「新人入職津貼」等虛構事由，誘導小芸寄出提款卡。

小芸寄出提款卡之後，仍不忘持續傳訊息詢問林姓招募人員，包含何時會給予配送司機電話、是否能將材料寄到公司等事情，但遲遲沒有收到回覆，她繼續焦急質問對方為何已讀不回，最後她才發現被騙，並立刻前往警局報案。

法官表示，如果小芸有意幫助詐團，交出帳戶資料後通常會立刻斷絕聯繫，或只關心報酬何時入帳，應當不會主動要求詐團成員將「材料」寄送至真實工作地點，此舉無異於自曝行蹤，增加自身被查獲的風險，顯然與一般幫助詐欺者的行為模式相悖。

法官指出，案發當時小芸才20多歲，社會歷練尚淺，縱使林姓招募人員的說詞有違常情，可能也無法立即識破騙局，況且她發現上當之後便立刻報警，種種行為都與一般遭詐騙的受害者反應相符，可見她應當是因為求職心切，才會誤信詐團話術，現有證據也無法證明她有犯罪行為，最終裁定無罪，全案仍可上訴。