傳訊人夫「不想要人家老公」　外籍女辯「誤用分手」判賠5萬

記者黃翊婷／綜合報導

外籍女子小芸（化名）來到台灣生活15年，但她被指控在2025年間與已婚人夫阿哲（化名）發生不正當男女交往關係，她還在對話訊息中向阿哲提及「我要跟你分手」、「我不想要人家的老公了」等話，因而被阿哲的妻子提告求償80萬元。桃園地院法官日前審理之後，判小芸應賠償阿哲5萬元較為適當。

▲小芸否認與人夫阿哲交往，但並未獲得法官採信。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

阿哲的妻子在判決書中主張，她和丈夫阿哲結婚長達16年，小芸明知阿哲是有配偶之人，仍展開密切交往、頻繁聯繫，在兩人的LINE對話訊息中，小芸還向阿哲提及「我要跟你分手」、「我不想要人家的老公了」、「我不要跟你在一起了」等語，顯然已經超過一般朋友交往的界線，侵害到她的配偶權，因而決定向小芸提告求償80萬元。

小芸則辯稱，2025年間她與交往多年的男友分手，才會向阿哲請教感情問題，熟識之後聊天逐漸失去分寸，但大約1個月之後，她驚覺不能再這樣下去，於是立刻斷絕往來，加上她是外籍人士，中文表達能力不足，才會用「分手」來表達斷絕往來之意，但兩人之間並沒有發生超越正常朋友關係的交往行為。

不過，桃園地院法官認為，經查，小芸在台灣已經生活15年，還考取了相關工作證書，並在台灣開店經營，應當對我國的語言、文化、社會風俗都有相當程度的了解，也應該知道「分手」的含意，所以這部分沒有採信她的說詞。

法官指出，小芸曾向阿哲表示「你如果不想來沒關係啦」、「我自己睡」，阿哲也曾向她表明「我要妳」，可見兩人之間已經不是單純的朋友關係，確實侵害到阿哲妻子的權益，最終判她應賠償對方5萬元較為適當，全案仍可上訴。