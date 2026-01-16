入伍才2週！第1次放假就搞失蹤　天兵遭通緝認罪判刑4月

▲桃園市吳姓役男去年5月中旬入伍，首次放假就未依照規定時間回營，潛逃逾30日直至桃檢發布通緝才到案。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市吳姓役男去年5月間才入伍服役，6月初首次放假3日卻未依照規定時間回營，經陸軍部隊通報，由憲兵指揮部桃園憲兵隊函送桃園地檢署偵辦，檢方發布通緝後，吳姓役男逃兵超過30天才被查緝到案；桃園地院審理時，被告吳姓役男坦承犯行，法官審結依陸海空軍刑法判處有期徒刑4月，得易科罰金12萬元，本案還可上訴。

桃檢調查，22歲的吳姓役男於去年5月26日入伍服為期4個月常備兵役，6月6日上午8時首次放假，依規定應於6月9日晚間9時返營，但當晚他卻未依規定時間回區，經部隊通報憲兵指揮部，由桃園憲兵隊函送桃檢偵辦。

因吳姓役男無故離去職役時間逾30日，桃園地檢署發布通緝，吳姓役男才到案。桃檢複訊時，吳男坦承未依規定收假返營，部隊長官證詞、違紀離營通報及兵籍資料等佐證，檢方依陸海空軍刑法之無故離去職役罪嫌提起公訴。

桃園地院審理時，被告吳男坦承犯行，法官認為被告因違反陸海空軍刑法案件，經檢察官起訴，被告在法官審訊時自白犯罪，法院認宜以簡易判決處刑。法官審酌，被告為現役軍人，竟枉顧國家法令、部隊紀律與自身職責，無故離去職役非短之期間，衡酌其犯後態度、行為時之年紀、動機等情狀。審結將他判處有期徒刑4月，如易科罰金，以新臺幣1千元折算1日，還可上訴。