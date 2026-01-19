　
社會 社會焦點 保障人權

交通車與機車碰撞再失控撞號誌桿　10多名員工下班嚇壞釀2傷

▲台南市南區萬年路與萬年五街口發生機車與大客車碰撞事故，市警六分局警方到場調查並管制交通。（民眾提供，下同）

▲台南市南區萬年路與萬年五街口發生機車與大客車碰撞事故，市警六分局警方到場調查並管制交通。（民眾提供，下同）

記者林東良／台南報導

台南市南區萬年路段19日上午8時許發生交通事故，市警六分局警方立即派員到場處理，經查為一輛機車沿萬年路由東向西行駛，欲左轉進入萬年五街時，與同向行駛之一輛大客車發生碰撞，碰撞後大客車失控再撞擊路口中央分隔島上交通號誌桿，車頭嚴重毀損，並造成2人受傷送醫，幸無生命危險。

▲台南市南區萬年路與萬年五街口發生機車與大客車碰撞事故，市警六分局警方到場調查並管制交通。（民眾提供，下同）

19日上午8時34分，119受理南區萬年路車禍緊急救護案件，初報為遊覽車與機車因不明原因發生交通事故，共有2名患者，救護人員到場後確認，1名患者為56歲張姓女子（大客車乘客），意識清楚，身體有挫傷情形，後送台南市立醫院治療；另1名患者為68歲張姓男子（機車騎士），意識清楚，身體多處擦挫傷，同樣後送台南市立醫院治療，2人均無生命危險。據了解，該部大客車係1家公司的交通車，由40歲謝姓男子駕駛，車上正搭載10多名下班的員工欲返家，惟發生車禍造成大客車上乘客張女受傷。

▲台南市南區萬年路與萬年五街口發生機車與大客車碰撞事故，市警六分局警方到場調查並管制交通。（民眾提供，下同）

第六分局交通分隊分隊長呂雅敏表示，事故雙方駕駛酒測值均為0，且均持有合法駕駛執照，詳細肇事原因仍待進一步調查釐清。呂雅敏分隊長呼籲，用路人行經路口轉彎、變換車道時，務必注意車前狀況與來車動向，遵守交通規則並落實防禦駕駛，以降低事故風險。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/17 全台詐欺最新數據

421 2 3418 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

「腦內植晶片」舉報信牽出離奇案件 「精神分裂」者意外揭犯案真兇

「腦內植晶片」舉報信牽出離奇案件 「精神分裂」者意外揭犯案真兇

大陸浙江省檢察機關近日揭露一宗歷時18年才釐清真相的交通肇事頂替案件。案件源於一封內容離奇的舉報信，舉報人聲稱被人在腦內植入晶片，讓檢察官感到疑惑。經調查發現，舉報人已被診斷為偏執型精神分裂症，但信中仍意外透露一樁早年交通肇事頂替案，最終促成原判決撤銷與相關人員改判。

台南就業中心助外國朋友跨語言門檻、安心換老闆

台南就業中心助外國朋友跨語言門檻、安心換老闆

台南公布第14批高風險駕駛名單13人上榜2件無照肇事奪命

台南公布第14批高風險駕駛名單13人上榜2件無照肇事奪命

台南廟會煙火碎片墜落傷人　男頭部縫2針

台南廟會煙火碎片墜落傷人　男頭部縫2針

高雄大貨車擦撞機車　雙載男女遭輾「爆頭慘死」

高雄大貨車擦撞機車　雙載男女遭輾「爆頭慘死」

台南南區萬年路機車大客車車禍號誌桿

