交通車與機車碰撞再失控撞號誌桿　10多名員工下班嚇壞釀2傷

▲台南市南區萬年路與萬年五街口發生機車與大客車碰撞事故，市警六分局警方到場調查並管制交通。（民眾提供，下同）

記者林東良／台南報導

台南市南區萬年路段19日上午8時許發生交通事故，市警六分局警方立即派員到場處理，經查為一輛機車沿萬年路由東向西行駛，欲左轉進入萬年五街時，與同向行駛之一輛大客車發生碰撞，碰撞後大客車失控再撞擊路口中央分隔島上交通號誌桿，車頭嚴重毀損，並造成2人受傷送醫，幸無生命危險。

19日上午8時34分，119受理南區萬年路車禍緊急救護案件，初報為遊覽車與機車因不明原因發生交通事故，共有2名患者，救護人員到場後確認，1名患者為56歲張姓女子（大客車乘客），意識清楚，身體有挫傷情形，後送台南市立醫院治療；另1名患者為68歲張姓男子（機車騎士），意識清楚，身體多處擦挫傷，同樣後送台南市立醫院治療，2人均無生命危險。據了解，該部大客車係1家公司的交通車，由40歲謝姓男子駕駛，車上正搭載10多名下班的員工欲返家，惟發生車禍造成大客車上乘客張女受傷。

第六分局交通分隊分隊長呂雅敏表示，事故雙方駕駛酒測值均為0，且均持有合法駕駛執照，詳細肇事原因仍待進一步調查釐清。呂雅敏分隊長呼籲，用路人行經路口轉彎、變換車道時，務必注意車前狀況與來車動向，遵守交通規則並落實防禦駕駛，以降低事故風險。