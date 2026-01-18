南投消防局歡慶119消防節　13位義消老兵獲40+年資標獎牌

▲南投縣消防局歡慶119消防節暨民力團體表揚，縣長許淑華親自頒獎致謝。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

明天就是1月19日消防節， 南投縣政府日前公開表揚數百位消防弟兄、義勇消防、鳳凰志工、防火宣導隊、民間救難團體等民力團體，其中包括全國楷模6人、全縣楷模10人，以及13位年資滿40年以上的資深義消老兵，也感謝他們平日辛勞及無私奉獻精神。

「歡慶119消防節暨民力團體表揚典禮」8日在南投市舉辦，縣長許淑華親自到場頒獎；全國楷模部分有「鳳凰獎」（消防1人、義消1人、鳳凰志工隊1人）、「全國志工菁英」（防火宣導隊2人、災害防救志工1人），縣內楷模包含消防2人、義消2人及防火宣導及鳳凰志工各3人)。

年資標表揚計有義消167人、鳳凰志工99人及防火宣導208人，合計共474人接受頒發「年資標」獎牌，其中年資滿5年的有62人、10年98人、15年60人、20年54人、25年171人、30年9人、35年7人；滿40年以上的13人分別為義消總隊副總隊長莊坤耀、幹事柯明光、賴寬龍、廖聰輝、游如村，義消第一大隊大隊長蔡政鋼、義消第二大隊總幹事謝明達、義消第三大隊大隊長劉興崧、副大隊長蔡鳳春、草屯義消分隊顧問洪武順、國姓義消分隊顧問鍾瑞嘉、竹山義消分隊顧問黃金花、水里義消分隊副分隊長沈威宏。

許淑華表示，南投縣幅員遼闊，各類志工長期協助消防勤務，在平時工作之餘用心投入消防支援工作，付出值得肯定，其中年資40年以上者將一生當中大半輩子貢獻於消防救災工作上，為民服務的精神特別令人感佩；而年資標雖是小小的一塊標章，但更代表消防民力團體長期奉獻的表徵與傳承。

縣議員林儒暘也到場感謝消防民力團體的付出，他說消防工作雖然平時看不到，但卻與眾人生命財產安全息息相關，有他們的努力才有平安的生活，感謝持續付出的義消及鳳凰志工，他在縣議會也會繼續給予支持，讓消防人員有更好的設備，保障自身與人民的安全。