　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

南投消防局歡慶119消防節　13位義消老兵獲40+年資標獎牌

▲南投縣消防局歡慶119消防節暨民力團體表揚，縣長許淑華親自頒獎致謝。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投縣消防局歡慶119消防節暨民力團體表揚，縣長許淑華親自頒獎致謝。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

明天就是1月19日消防節， 南投縣政府日前公開表揚數百位消防弟兄、義勇消防、鳳凰志工、防火宣導隊、民間救難團體等民力團體，其中包括全國楷模6人、全縣楷模10人，以及13位年資滿40年以上的資深義消老兵，也感謝他們平日辛勞及無私奉獻精神。

「歡慶119消防節暨民力團體表揚典禮」8日在南投市舉辦，縣長許淑華親自到場頒獎；全國楷模部分有「鳳凰獎」（消防1人、義消1人、鳳凰志工隊1人）、「全國志工菁英」（防火宣導隊2人、災害防救志工1人），縣內楷模包含消防2人、義消2人及防火宣導及鳳凰志工各3人)。

▲南投縣消防局歡慶119消防節暨民力團體表揚，縣長許淑華親自頒獎致謝。（圖／南投縣政府提供）

年資標表揚計有義消167人、鳳凰志工99人及防火宣導208人，合計共474人接受頒發「年資標」獎牌，其中年資滿5年的有62人、10年98人、15年60人、20年54人、25年171人、30年9人、35年7人；滿40年以上的13人分別為義消總隊副總隊長莊坤耀、幹事柯明光、賴寬龍、廖聰輝、游如村，義消第一大隊大隊長蔡政鋼、義消第二大隊總幹事謝明達、義消第三大隊大隊長劉興崧、副大隊長蔡鳳春、草屯義消分隊顧問洪武順、國姓義消分隊顧問鍾瑞嘉、竹山義消分隊顧問黃金花、水里義消分隊副分隊長沈威宏。

▲南投縣消防局歡慶119消防節暨民力團體表揚，縣長許淑華親自頒獎致謝。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣消防局歡慶119消防節暨民力團體表揚，縣長許淑華親自頒獎致謝。（圖／南投縣政府提供）

許淑華表示，南投縣幅員遼闊，各類志工長期協助消防勤務，在平時工作之餘用心投入消防支援工作，付出值得肯定，其中年資40年以上者將一生當中大半輩子貢獻於消防救災工作上，為民服務的精神特別令人感佩；而年資標雖是小小的一塊標章，但更代表消防民力團體長期奉獻的表徵與傳承。

縣議員林儒暘也到場感謝消防民力團體的付出，他說消防工作雖然平時看不到，但卻與眾人生命財產安全息息相關，有他們的努力才有平安的生活，感謝持續付出的義消及鳳凰志工，他在縣議會也會繼續給予支持，讓消防人員有更好的設備，保障自身與人民的安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
537 3 2806 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
挖洞性侵女鄰居的「哈士奇玩偶」　新北變態男下場曝
林宸佑遭押！正妹主播學姐心痛「希望你不是賣國賊」
人妻網紅曝「高齡懷孕」心碎轉折：寶寶離開我了
濱崎步氣2個月再發聲：看起來只是排練嗎？
新加坡禁電子煙「最重鞭刑15下」　外國人遣返禁入境

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

雲林車行買賣糾紛！3煞持球棒砸2BMW、1賓士　擋風玻璃全毀畫面曝

冬令救濟不間斷！開靈宮奉開漳聖王旨示　捐萬斤白米助花蓮弱勢

快訊／陽明山火燒車！緊鄰美國渡假村　女駕駛與乘客及時逃生

驚悚畫面曝光！台南黑賓士「衝出停車場」飛撞門柱　2人受傷

宜蘭休旅車遭拖吊「中途脫鉤」撞柱　車主超淡定還讚警有禮貌

南投消防局歡慶119消防節　13位義消老兵獲40+年資標獎牌

基隆男遭痛毆慘死「遺體對折塞冰櫃」　3主嫌一審判決曝

快訊／高雄蚵仔寮漁港赫見浮屍　死者身分及死因待查

桃園半廢棄大樓深夜惡火　37歲女6F燒垃圾遭上銬送辦

逆向闖國3新化段！78歲騎士閃過巡邏車　換道狂飆遭攔阻畫面曝

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

「王子犯法與庶民同罪」！　陳佩琪控賴清德財產來源不明

冷血殺手10秒殺人、8小時逃到廈門！完美逃亡卻卡在「隔離政策」｜資深社會記者 張晏碩｜新店咖啡商槍擊命案●上｜《我在案發現場》

川普突改口感謝伊朗！　揭「暫緩動武」關鍵：800人死刑喊卡

孫子回阿嬤家點餐竟失算　1人份無痛升級全家餐

台灣大道嚴重車禍！自小客對撞衝進騎樓　車毀5人傷恐怖畫面曝

GOT7微合體慶12周年大喊「老了」　直播卡卡粉笑：沒變的是爛網路XD

台灣大道嚴重車禍！自小客對撞衝進騎樓　車毀5人傷恐怖畫面曝

金門替代役男穿警服嗆「去申訴2077」　漁會：對方先鬧事

萌兔「屁屁飛彈」重擊鏟屎官　發射前還先跳舞計算彈道

雲林車行買賣糾紛！3煞持球棒砸2BMW、1賓士　擋風玻璃全毀畫面曝

冬令救濟不間斷！開靈宮奉開漳聖王旨示　捐萬斤白米助花蓮弱勢

快訊／陽明山火燒車！緊鄰美國渡假村　女駕駛與乘客及時逃生

驚悚畫面曝光！台南黑賓士「衝出停車場」飛撞門柱　2人受傷

宜蘭休旅車遭拖吊「中途脫鉤」撞柱　車主超淡定還讚警有禮貌

南投消防局歡慶119消防節　13位義消老兵獲40+年資標獎牌

基隆男遭痛毆慘死「遺體對折塞冰櫃」　3主嫌一審判決曝

快訊／高雄蚵仔寮漁港赫見浮屍　死者身分及死因待查

桃園半廢棄大樓深夜惡火　37歲女6F燒垃圾遭上銬送辦

逆向闖國3新化段！78歲騎士閃過巡邏車　換道狂飆遭攔阻畫面曝

睽違32年返玉山國家公園任處長　鄭瑞昌強調保育、登山安全

陳鏞基將告別球場　林智勝談世代交替：差不多啦！只剩王勝偉

奪命雪崩！奧地利阿爾卑斯山區「90分鐘5死」　人夫目睹愛妻遭埋

雲林車行買賣糾紛！3煞持球棒砸2BMW、1賓士　擋風玻璃全毀畫面曝

錄影四個月！胡宇威突喊「後悔」原因曝光　冠軍戰有望抱回百萬獎金

朴寶劍2月旋風來台！簽售會「一個帳號限購三本」　寵粉條款被讚爆

黃暐傑喊話「來就對了」！曾仁和獲複數球隊邀約　曝選擇龍隊關鍵

冬令救濟不間斷！開靈宮奉開漳聖王旨示　捐萬斤白米助花蓮弱勢

常健忘、腦袋轉不動？　醫推薦「5大補腦食物」

快訊／陽明山火燒車！緊鄰美國渡假村　女駕駛與乘客及時逃生

【還沒投幣？】公司尾牙「0人接唱那魯one」 A-Lin笑喊：沒人想唱是不是？

社會熱門新聞

高雄女嗆「有種你就摸啊」竟被醉友拉到巷子裡性侵　法官判他無罪

滷味送達只拍照　外送員假送達真吞餐

台中火車站夫妻大吵跳軌！為撿手機背包下場曝

女大生求救「我被那個了」　惡狼判3年10月

中天主播淪洩密橋樑！花錢找9軍人買國防機密

快訊／一路燒到8樓　桃園民宅凌晨火警

5萬坪僅8保全！色狼機房性侵少女賣場判賠

大安區驚傳當街砍人！　30歲男遭2煞持斧頭劈倒

投資300萬沒下文！北市男持斧頭猛砍合夥人雙腿被逮

林宸佑被收押已移送看守所！1人仍未到案

三峽晚間死亡車禍！母載女碰撞大貨車不治

即／中天新聞主播當共諜遭收押

被控當小三！趙文安爆搭訕男是手搖店老闆

路面施工留下轎車專屬淺洞　網笑翻「最強釘子戶」

更多熱門

相關新聞

守護市民零時差！南消第一大隊義消T1複訓

守護市民零時差！南消第一大隊義消T1複訓

為精進義消人員到院前緊急救護技術、全面提升大台南地區急救品質，台南市消防局第一救災救護大隊於17日辦理「義消初級救護技術員（EMT-1）繼續教育訓練」。

嘉義消防啟動燈會安全維護小組

嘉義消防啟動燈會安全維護小組

台南市消防第五大隊攜手工廠強化聯合救災演練

台南市消防第五大隊攜手工廠強化聯合救災演練

智慧消防上線西港義消常訓玩出新高度AI短影音拍出熱血招募片

智慧消防上線西港義消常訓玩出新高度AI短影音拍出熱血招募片

南投消防以科技設備提升「特濕啦」滅火效率

南投消防以科技設備提升「特濕啦」滅火效率

關鍵字：

消防節119民力團體表揚義消

讀者迴響

熱門新聞

洪詩幫失智公公「把屎把尿」大伯致謝舊文被翻出

「GG爛掉了！」男約砲癢炸沖熱水　內褲黏肉撕不開

行天宮「1職缺薪水4萬8」！過來人：錄取也不去

高雄女嗆「有種你就摸啊」竟被醉友拉到巷子裡性侵　法官判他無罪

林宸佑遭押當天「賴品妤放福利送寫真集」！　網：這是慶祝文吧

洪詩首回應照顧失智公公！還原真相「我不偉大」

滷味送達只拍照　外送員假送達真吞餐

恭喜！　3生肖馬年走好運

下周變天「北東濕冷」　強冷空氣急凍5天

台中火車站夫妻大吵跳軌！為撿手機背包下場曝

快訊／01:01宜蘭近海規模4.7「極淺層地震」　最大震度4級

女大生求救「我被那個了」　惡狼判3年10月

報復美軍遇襲3死　美軍狙殺蓋達資深領袖

最新菜市場名「大票人擠爆小人國」　家長崩潰了

凌晨01：01地牛翻身！台北有感

更多

最夯影音

更多
43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉
「王子犯法與庶民同罪」！　陳佩琪控賴清德財產來源不明

「王子犯法與庶民同罪」！　陳佩琪控賴清德財產來源不明

冷血殺手10秒殺人、8小時逃到廈門！完美逃亡卻卡在「隔離政策」｜資深社會記者 張晏碩｜新店咖啡商槍擊命案●上｜《我在案發現場》

冷血殺手10秒殺人、8小時逃到廈門！完美逃亡卻卡在「隔離政策」｜資深社會記者 張晏碩｜新店咖啡商槍擊命案●上｜《我在案發現場》

川普突改口感謝伊朗！　揭「暫緩動武」關鍵：800人死刑喊卡

川普突改口感謝伊朗！　揭「暫緩動武」關鍵：800人死刑喊卡

孫子回阿嬤家點餐竟失算　1人份無痛升級全家餐

孫子回阿嬤家點餐竟失算　1人份無痛升級全家餐

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面