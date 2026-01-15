抓猴實錄！小三僅穿內褲和人夫躺床　正宮「突然返家」竟被扯髮

▲配偶權遭侵！妻返家抓姦，目擊小三裸身躺床，夫扯髮阻擋拍攝判賠20萬。（圖／示意照與本案無關／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市一名陳姓男子趁曾姓妻子不在家時，將許姓女子帶回家中。未料曾女突然返家，目擊丈夫半裸，而許女僅穿著內褲躺在主臥室床上。曾女立即拿出手機蒐證，卻遭陳男阻擋拍攝，許女則動手拉扯她的頭髮，整個過程全被錄下。事後，曾女憤而與陳男離婚，並向陳男求償50萬元精神慰撫金。基隆地院勘驗錄影畫面後，判決陳男須賠償曾女20萬元。

曾女起訴指出，她與陳男於2022年結婚，2024年4月15日她返家時，陳男前來應門。一進屋，她赫然發現丈夫與許女同在主臥室內，且兩人上身赤裸；陳男當時褲子皮帶僅繫一半，許女則只穿內褲躺在床上。曾女隨即拿手機錄影存證，許女先以毛毯遮掩身體，接著出手抓扯曾女頭髮，陳男則伸手阻擋拍攝。

事後，陳男辯稱當時正在打掃，許女則稱剛洗完澡正在穿衣服，但浴室內未發現衣物。次月，曾女與陳男離婚，並提告指控陳男侵害配偶權，求償50萬元精神慰撫金。

法官審理時勘驗錄影畫面，確認許女裸身覆蓋毛毯，陳男亦赤裸入鏡，隨後畫面晃動，認定兩人當時確裸身共處一室。法官審酌後認為，陳男在婚姻期間與許女有逾越一般交友分際的親密行為，已侵害曾女基於配偶關係的身分法益，且情節重大，故判決曾女請求精神慰撫金有理，陳男應賠償20萬元。