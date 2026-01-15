　
社會 社會焦點 保障人權

抓猴實錄！小三僅穿內褲和人夫躺床　正宮「突然返家」竟被扯髮

▲桃園市林姓男子於2021年間，與女網友相約摩鐵，未獲允許下以手機偷拍赤裸身體；另透過手機視訊通話時側錄隱私部位而挨告。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲配偶權遭侵！妻返家抓姦，目擊小三裸身躺床，夫扯髮阻擋拍攝判賠20萬。（圖／示意照與本案無關／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市一名陳姓男子趁曾姓妻子不在家時，將許姓女子帶回家中。未料曾女突然返家，目擊丈夫半裸，而許女僅穿著內褲躺在主臥室床上。曾女立即拿出手機蒐證，卻遭陳男阻擋拍攝，許女則動手拉扯她的頭髮，整個過程全被錄下。事後，曾女憤而與陳男離婚，並向陳男求償50萬元精神慰撫金。基隆地院勘驗錄影畫面後，判決陳男須賠償曾女20萬元。

曾女起訴指出，她與陳男於2022年結婚，2024年4月15日她返家時，陳男前來應門。一進屋，她赫然發現丈夫與許女同在主臥室內，且兩人上身赤裸；陳男當時褲子皮帶僅繫一半，許女則只穿內褲躺在床上。曾女隨即拿手機錄影存證，許女先以毛毯遮掩身體，接著出手抓扯曾女頭髮，陳男則伸手阻擋拍攝。

事後，陳男辯稱當時正在打掃，許女則稱剛洗完澡正在穿衣服，但浴室內未發現衣物。次月，曾女與陳男離婚，並提告指控陳男侵害配偶權，求償50萬元精神慰撫金。

法官審理時勘驗錄影畫面，確認許女裸身覆蓋毛毯，陳男亦赤裸入鏡，隨後畫面晃動，認定兩人當時確裸身共處一室。法官審酌後認為，陳男在婚姻期間與許女有逾越一般交友分際的親密行為，已侵害曾女基於配偶關係的身分法益，且情節重大，故判決曾女請求精神慰撫金有理，陳男應賠償20萬元。

►快訊／職場霸凌又濫權進用親人　前海科館長陳素芬與大姑被聲押

►國際金價一路飆！　黃金博物館「大金磚」身價衝破10.38億

►機車忘停哪竟出招謊報失竊　基隆父子「最貴尋車法」下場慘了

►泰國變性人基隆鐵路街賣淫　攬客找上阿Sir！白目皮條客慘了

►緩刑期間再犯！男誘騙13歲少女拍性影像又猥褻　遭重判7年

行政院拍板！老農津貼調高為1萬元　年增129億支出
快訊／職場霸凌又濫權進用親人　前海科館長陳素芬與大姑收押禁見
快訊／台積電賺爆！2025年每股大賺66.25元　Q4毛利率
誤觸擊發！　男下車上廁所「右胸中彈」亡
陳冠宇點頭再披中華隊戰袍！曾豪駒笑：是我不厭其煩…
海軍下士廁所擊發T91　撿回一命涉毀用彈藥罪
幕後／黃國昌要一個「過程」　美方給面子！返台發言卻跟預期落差
「單妃」突圍初選腥風血雨　陳亭妃第一步先彌補黨內裂痕

河南開封一名27歲男子透過網路結識女主播並發展成網戀關係，期間陸續花費數十萬元（人民幣，下同）打賞與轉帳，雙方甚至還舉行訂婚儀式並約定結婚日期。然而，男方事後「忽然」發現，女方實際年齡為39歲，曾兩度離婚並育有三名子女，且仍與直播間觀眾互動曖昧，最終突然失聯，憤而向媒體投訴。

