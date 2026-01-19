擅改社宅報告題目！藍召委批不尊重　劉世芳解釋：讓立委了解全面政策

▲內政部長劉世芳。 （圖／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

總統賴清德承諾8年直接興建13萬戶社宅，但內政部日前卻將目標下修到4萬戶，遭在野批評跳票。立院內政委員會今（19日）邀請內政部長劉世芳就「賴清德總統興建13萬戶社會住宅政策無法落實之檢討」專題報告，但內政部卻將題目改為「當前興建社會住宅政策之挑戰、檢討與策進：百萬戶租屋家庭支持計畫精進方案」，引發在野批評。對此，劉世芳表示，內政部今天所要提出的是全面性來看社宅檢討跟精進方案，包括範圍更廣泛，因此認為用這樣的題目來報告，會更能讓所有立委了解全面政策。

立法院內政委員會今（19日）邀請內政部長劉世芳就「賴清德總統興建13萬戶社會住宅政策無法落實之檢討」進行專題報告並備質詢。

談及社會社宅政策下修直接興建目標，改為衝刺空屋轉包租代管，遭在野質疑政策跳票，劉世芳受訪時表示，到目前為止，百萬戶租屋家庭計劃都沒有改變，也就是目標不變。在現在的住宅法裡面，不管是直接興建或包租代管都是屬於社宅的一種。

劉世芳指出，在內政部今天的專題報告裡面，用全面性方式來看目前社宅碰到的挑戰、檢討和策進方向，這部分也是一樣，在住宅法第2、18、19條都有提到，社宅政策除了中央外，地方政府也需要接受這樣的挑戰跟檢討、策進。

劉世芳說，所以她已經拜訪桃園市長張善政、新北市長侯友宜，即將拜訪台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安，共同來檢討或精進，未來有無更好的社宅政策，來面對更多有需求的人。

談及內政部書面報告題目擅改為「當前興建社會住宅政策之挑戰、檢討與策進：百萬戶租屋家庭支持計畫精進方案」，引發在野批評。劉世芳表示，今天臨時接到的專題報告內涵，跟內政部今天所要提出的是全面性來看社宅檢討跟精進方案，「所以我們包括範圍更廣泛，更廣泛包括中央地方跟公私協力團體裡面所碰到的狀況，所以我認為用這樣題目來報告，會更能讓所有立委了解全面政策」。

本日召委、國民黨立委黃建賓在會議開始前則對此表達不滿，黃建賓表示，內政委員會安排內政部專題報告名稱就是「賴清德總統興建13萬戶社會住宅政策無法落實之檢討」，但是內政部沒有經過內政委員會同意，就擅自更改整個專題報告名稱，這非常不尊重立院，同時也代表不願意承諾這個政策上疏失，「本席表達嚴正譴責」，未來請中央部會務必要尊重立院職權。

▼本日召委、國民黨立委黃建賓。（圖／記者詹詠淇攝）