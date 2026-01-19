　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

擅改社宅報告題目！藍召委批不尊重　劉世芳解釋：讓立委了解全面政策

▲▼原住民族委員會主任委員曾智勇率同所屬及財團法人原住民族文化事業基金會董事長與財團法人原住民族語言研究發展基金會董事長列席報告業務概況，並備質詢。內政部部長劉世芳就「賴清德總統興建13萬戶社會住宅政策無法落實之檢討」進行專題報告並備質詢。 （圖／記者湯興漢攝）

▲內政部長劉世芳。 （圖／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

總統賴清德承諾8年直接興建13萬戶社宅，但內政部日前卻將目標下修到4萬戶，遭在野批評跳票。立院內政委員會今（19日）邀請內政部長劉世芳就「賴清德總統興建13萬戶社會住宅政策無法落實之檢討」專題報告，但內政部卻將題目改為「當前興建社會住宅政策之挑戰、檢討與策進：百萬戶租屋家庭支持計畫精進方案」，引發在野批評。對此，劉世芳表示，內政部今天所要提出的是全面性來看社宅檢討跟精進方案，包括範圍更廣泛，因此認為用這樣的題目來報告，會更能讓所有立委了解全面政策。

立法院內政委員會今（19日）邀請內政部長劉世芳就「賴清德總統興建13萬戶社會住宅政策無法落實之檢討」進行專題報告並備質詢。

談及社會社宅政策下修直接興建目標，改為衝刺空屋轉包租代管，遭在野質疑政策跳票，劉世芳受訪時表示，到目前為止，百萬戶租屋家庭計劃都沒有改變，也就是目標不變。在現在的住宅法裡面，不管是直接興建或包租代管都是屬於社宅的一種。

劉世芳指出，在內政部今天的專題報告裡面，用全面性方式來看目前社宅碰到的挑戰、檢討和策進方向，這部分也是一樣，在住宅法第2、18、19條都有提到，社宅政策除了中央外，地方政府也需要接受這樣的挑戰跟檢討、策進。

劉世芳說，所以她已經拜訪桃園市長張善政、新北市長侯友宜，即將拜訪台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安，共同來檢討或精進，未來有無更好的社宅政策，來面對更多有需求的人。

談及內政部書面報告題目擅改為「當前興建社會住宅政策之挑戰、檢討與策進：百萬戶租屋家庭支持計畫精進方案」，引發在野批評。劉世芳表示，今天臨時接到的專題報告內涵，跟內政部今天所要提出的是全面性來看社宅檢討跟精進方案，「所以我們包括範圍更廣泛，更廣泛包括中央地方跟公私協力團體裡面所碰到的狀況，所以我認為用這樣題目來報告，會更能讓所有立委了解全面政策」。

本日召委、國民黨立委黃建賓在會議開始前則對此表達不滿，黃建賓表示，內政委員會安排內政部專題報告名稱就是「賴清德總統興建13萬戶社會住宅政策無法落實之檢討」，但是內政部沒有經過內政委員會同意，就擅自更改整個專題報告名稱，這非常不尊重立院，同時也代表不願意承諾這個政策上疏失，「本席表達嚴正譴責」，未來請中央部會務必要尊重立院職權。

▼本日召委、國民黨立委黃建賓。（圖／記者詹詠淇攝）

▲▼國民黨立委黃建賓。（圖／記者詹詠淇攝）

劉世芳社會住宅內政部

