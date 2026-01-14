基隆百歲人瑞等車倒地命危　休假消防員聯手退休護理師CPR 救回

▲休假消防小隊長夫妻聯手救回百歲人瑞。基隆市長謝國樑表揚退休護理師鄭惠月（左2）、百福分隊小隊長李岳錡（右2）（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市消防局百福分隊小隊長李岳錡於11日輪休期間，在基隆市公車循環站發現一名張姓百歲人瑞昏倒並失去呼吸心跳，李員隨即上前施救，與退休護理師鄭惠月輪流實施心肺復甦術，李妻張若葳則打電話通報119，3人聯手急救，成功將百歲人瑞從鬼門關前救回。

基隆市長謝國樑13日上午在市府貴賓室表揚李岳錡與鄭惠月的見義勇為，並頒發感謝狀。謝國樑表示，張姓人瑞在公車循環站昏倒，急需救助，幸經李岳錡與鄭惠月聯手急救，成功挽回生命，令人感動。他強調基隆是充滿愛心的城市，2人的善舉功德無量，並呼籲市民在能力範圍內伸出援手，挽救更多寶貴生命。

基隆市消防局長游家懿指出，在市長謝國樑的支持下，消防局同仁執行緊急救護時，若遇到民眾失去生命徵象（無呼吸心跳），經施以心肺復甦術救活且康復出院，可獲得5000元救護獎勵金；若使用自動體外心臟電擊去顫器（AED），則可獲6000元獎勵金，以鼓勵同仁善用救護器材。

事件發生於11日上午10時許，李岳錡與妻子張若葳行經公車循環站時，見張姓人瑞下公車後突然昏倒，立即上前檢查，發現已無心跳呼吸，隨即實施心肺復甦術。張若葳同時通報119，並開啟手機擴音功能，依照勤務指揮中心線上指導持續進行CPR。

此時，基隆市衛生局暖暖衛生所退休護理師鄭惠月，正在公車循環站對面參加旗袍愛心協會的捐血活動，聽聞呼救聲趕來協助，與李岳錡接力為張男實施心肺復甦術約15分鐘，直至救護車抵達。後續由救護人員接手送醫，成功救回張翁性命。