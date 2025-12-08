　
大陸 大陸焦點 特派現場

鄱陽湖流域多種候鳥遭毒殺　「扁毛霜」致鳥類迅速窒息...警逮三嫌

▲遭人類投毒遇害的候鳥。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲遭人類投毒遇害的候鳥。（圖／翻攝澎湃新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

江西鄱陽湖流域近期發生候鳥遭投毒事件，多種珍稀鳥類在濕地被發現死亡。志願者通報後，警方會同林業部門展開調查，陸續清理多處投毒點，並依法對三名涉案嫌疑人採取刑事強制措施。本次事件疑使用劇毒農藥「扁毛霜」（呋喃丹），以穀物覆蓋作誘餌，導致候鳥進食後迅速中毒窒息，具體案情仍在釐清。

▲遭人類投毒遇害的候鳥。（圖／翻攝澎湃新聞）

《澎湃新聞》報導，鳥類志願者方先生近日發現，在江西上饒余干縣鄱陽湖流域某濕地，有人毒害候鳥，現場有多隻鳥類屍體以及多個投毒點，隨後他向當地公安機關報警。接報警後，余干縣公安局組建專案組，聯合林業等相關部門迅速開展偵查工作。目前，三名犯罪嫌疑人已被公安機關依法採取刑事強制措施。

方先生表示，11月下旬接獲網友舉報後，他於12月5日前往現場查看，發現疑似毒餌及東方白鸛、蒼鷺等鳥類屍體。他隨後選擇先行觀察，隔日凌晨再度前往蹲守，期間看到兩名男子騎電動車離開濕地區域。待大霧散去後，他巡查發現多處投毒點，並看到斑嘴鴨屍體與瀕死雲雀，遂於當日上午報警。

依方先生描述，現場毒餌為俗稱「扁毛霜」的呋喃丹，投毒方式疑似將藥劑灑於地面，再以稻穀覆蓋作引誘。候鳥啄食後會迅速出現呼吸困難、喪失飛行能力，最終窒息死亡。

余干縣公安局今（8）日發出警情通報指出，接報後已組成專案組調查並清理投毒點，並將57歲、69歲及50歲的三名嫌疑人依法採取刑事強制措施，動機尚待釐清，案件仍在偵辦中。

12/06 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

板橋氣爆瞬間！5人過馬路下秒滿地瘡痍　「1女滿臉血」躺地不起
台南知名牛肉湯店「活蟑螂醬汁桶掙扎」！業者致歉
才和宥勝爆離婚！妻慈惠突搬家：最圓滿的結束
婚紗照曝光！費仔結婚了　林家正留言祝賀
小煜結束5年婚姻！夫妻昔為1事爭吵「老婆氣到離家出走」
台中義警執勤中倒地猝逝　死因曝光
TVBS民調／蔣萬安大勝綠營5人　王世堅差距最小、吳怡農24
殺手集團曝！1號因車禍被逮　2號替補當街開16槍殺人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

江西候鳥投毒呋喃丹濕地鄱陽湖生態環保

