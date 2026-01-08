陸男夜間飆車撞死一家3口…嬰兒未滿1歲　 家屬崩潰：走得很慘

▲胡女士至今仍無法走出傷痛。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

江西景德鎮「一家三口被撞身亡案」將於1月9日一審宣判。案發至今已超過一年，死者家屬仍難以走出傷痛。逝者母親胡女士受訪時哽咽表示，自己的兒子、兒媳與未滿1歲的小孫子在同一場車禍中喪命，「小孫子還不到1歲，走得很慘」，至今仍讓她整夜失眠、無法進食。

據《第一現場》報導，案件發生於2024年10月2日晚間。20歲的肇事駕駛廖男，當晚因與女友在車內發生口角，情緒失控後在江西景德鎮昌江大道駕車高速行駛。該路段為市區道路，限速40公里，但廖男在短短十餘秒內多次深踩油門，車速迅速攀升至120公里以上。

▲孩子未滿一歲。（圖／翻攝自微博）

監控畫面與行車數據顯示，廖男駕駛的車輛幾乎未出現有效煞車行為，最終高速撞上一家正步行過馬路的三口之家。事故造成胡姓男子當場重傷，送醫後搶救無效身亡；其妻王姓女子與僅358天大的幼子則當場死亡，畫面相當慘烈。

胡女士回憶，事發後她趕到現場，看到滿地血跡與支離破碎的現場景象，整個人幾近崩潰。她表示，孫子才剛學會坐穩，還沒來得及叫一聲奶奶，就永遠離開人世。事故發生10天後，家屬在極度悲痛中為一家三口舉行火化儀式，並將三人合葬。

▲一家3口。（圖／翻攝自微博）

調查指出，肇事後廖男並未立即下車救人，也未第一時間報警，而是在車內逗留，期間甚至抽菸、滑手機。警方到場後將其控制，經檢測未發現酒駕或毒駕情形，但其行為是否構成放任危險結果發生，成為案件審理的關鍵。

檢方認為，廖男在市區道路嚴重超速，且係在情緒激動狀態下故意踩油門洩憤，對可能造成的嚴重後果具有高度可預見性，其行為已造成三人死亡的嚴重結果，性質惡劣。案件後續量刑與罪名認定，備受社會各界高度關注。