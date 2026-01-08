　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸男夜間飆車撞死一家3口…嬰兒未滿1歲　 家屬崩潰：走得很慘

▲胡女士至今仍無法走出傷痛。（圖／翻攝自微博）

▲胡女士至今仍無法走出傷痛。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

江西景德鎮「一家三口被撞身亡案」將於1月9日一審宣判。案發至今已超過一年，死者家屬仍難以走出傷痛。逝者母親胡女士受訪時哽咽表示，自己的兒子、兒媳與未滿1歲的小孫子在同一場車禍中喪命，「小孫子還不到1歲，走得很慘」，至今仍讓她整夜失眠、無法進食。

據《第一現場》報導，案件發生於2024年10月2日晚間。20歲的肇事駕駛廖男，當晚因與女友在車內發生口角，情緒失控後在江西景德鎮昌江大道駕車高速行駛。該路段為市區道路，限速40公里，但廖男在短短十餘秒內多次深踩油門，車速迅速攀升至120公里以上。

▲孩子未滿一歲。（圖／翻攝自微博）

▲孩子未滿一歲。（圖／翻攝自微博）

監控畫面與行車數據顯示，廖男駕駛的車輛幾乎未出現有效煞車行為，最終高速撞上一家正步行過馬路的三口之家。事故造成胡姓男子當場重傷，送醫後搶救無效身亡；其妻王姓女子與僅358天大的幼子則當場死亡，畫面相當慘烈。

胡女士回憶，事發後她趕到現場，看到滿地血跡與支離破碎的現場景象，整個人幾近崩潰。她表示，孫子才剛學會坐穩，還沒來得及叫一聲奶奶，就永遠離開人世。事故發生10天後，家屬在極度悲痛中為一家三口舉行火化儀式，並將三人合葬。

▲一家3口。（圖／翻攝自微博）

▲一家3口。（圖／翻攝自微博）

調查指出，肇事後廖男並未立即下車救人，也未第一時間報警，而是在車內逗留，期間甚至抽菸、滑手機。警方到場後將其控制，經檢測未發現酒駕或毒駕情形，但其行為是否構成放任危險結果發生，成為案件審理的關鍵。

檢方認為，廖男在市區道路嚴重超速，且係在情緒激動狀態下故意踩油門洩憤，對可能造成的嚴重後果具有高度可預見性，其行為已造成三人死亡的嚴重結果，性質惡劣。案件後續量刑與罪名認定，備受社會各界高度關注。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
476 2 3932 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
人氣女團成員失聯！　公司火大開鍘：追究法律責任
猝死案70%在家！年輕人「易忽略5警訊」　醫嘆：沒第二次機會
監理站「光頭張先生」爆紅　本人現身：我真的有頭髮
直擊／蕭敬騰淚崩！　曝曾被林光寧「撂3字重話」
快訊／合歡山積雪了！　整片雪白畫面曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

傳將禁購H200　中國半導體協會：絕不動搖國產化決心

陸華北農村「煤改氣」農民繳不出取暖錢　夜間關爐省錢只能靠電熱毯

陸男夜間飆車撞死一家3口…嬰兒未滿1歲　 家屬崩潰：走得很慘

陸公安部公佈2025反詐成果　抓獲金主頭目542人...阻截2170.7萬人民幣

陸海底撈「小便少年」與家長登報道歉　會吸取深刻教訓改過自新

23歲男追求「特殊體驗」！竟將5cm活水蛭塞尿道　下秒痛到衝醫院

陸抓獲詐騙車手擋下200萬人民幣現金　被害人看警察上門才知被騙

全家衣服混洗！陸女童身上長出紅疹還脫屑　醫判斷：爸爸香港腳傳染

柬埔寨20歲流浪女網紅和母親碰面　醫院檢查暫無毒品戒斷反應

中國增購10船美國大豆　累計總量接近1000萬噸

曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」

川普：必須贏下期中選舉　不然我會被彈劾

今晨凍8.5℃「挑戰寒流」氣象署曝回溫時刻

夜訓遭遇F-16殺手　空軍上尉辛柏毅蜜月返台2天就失事　有無跳傘成謎！生死未卜

飛官辛柏毅國中帥氣照曝！曾奪標槍冠軍　師讚「品學兼優」

石崇良坦言未設「少子女化辦公室」　黃國昌：公開打臉行政院說法

飛官辛柏毅失聯14hrs！母拄拐杖現身　將搭軍機赴花蓮基地

22歲女開車撞6機車...再衝北車光南門柱！至少1人受傷

跪到膝蓋瘀青！台灣正妹直播主跨海拜財虎將軍　中千萬嗨翻

傳將禁購H200　中國半導體協會：絕不動搖國產化決心

陸華北農村「煤改氣」農民繳不出取暖錢　夜間關爐省錢只能靠電熱毯

陸男夜間飆車撞死一家3口…嬰兒未滿1歲　 家屬崩潰：走得很慘

陸公安部公佈2025反詐成果　抓獲金主頭目542人...阻截2170.7萬人民幣

陸海底撈「小便少年」與家長登報道歉　會吸取深刻教訓改過自新

23歲男追求「特殊體驗」！竟將5cm活水蛭塞尿道　下秒痛到衝醫院

陸抓獲詐騙車手擋下200萬人民幣現金　被害人看警察上門才知被騙

全家衣服混洗！陸女童身上長出紅疹還脫屑　醫判斷：爸爸香港腳傳染

柬埔寨20歲流浪女網紅和母親碰面　醫院檢查暫無毒品戒斷反應

中國增購10船美國大豆　累計總量接近1000萬噸

不妙！詹皇今日再度休兵　連續21年神紀錄恐面臨中斷

冬天飛日本賞雪　他佩服「台灣人1舉動」讚勇敢：連日本人都不敢

女團秘辛！麻衣38公斤遭逼減肥　同團成員1舉動惹毛她「愛紗當場嚇壞」

傳將禁購H200　中國半導體協會：絕不動搖國產化決心

DAY6林口慶祝十週年「實名制」打擊黃牛　CNBLUE北流完售寵粉加場

人氣女團成員失聯8個月！公司火大列2罪狀⋯開鍘余嬿慈：追究法律責任

陳志落網引渡中國！　柬埔寨央行宣布：開始清算太子銀行

炒房不如炒股？　法拍數據揭資金轉向

07LINE韓星高中畢業啦！　IVE Leeseo羞曝成年願望

泰女遭夫逼賣淫「跟公公拍性愛片」　懷孕3月悲訴：不知生父是誰

【黃金救援時間】飛官辛柏毅有無跳傘逃生成謎　空勤不分日夜持續搜救中

大陸熱門新聞

陸17歲男鑽退貨漏洞「賺1800萬元」

女網紅「滿臉污黑吃粥」畫面曝！網爆：男友欠債賣掉她

全球首台二氧化碳發電機組投入商用 總設計師自豪：領先別人五年

柬埔寨流浪網紅父親哽咽：不知道怎把她接回來

殲-35綠皮機2026年首飛 量產標準前驗證機...曝機體材料細節

「柬埔寨流浪網紅」首親吐流落街頭原因

柬埔寨20歲流浪女網紅和母親碰面 醫院檢查暫無毒品戒斷反應

23歲男將5cm活水蛭塞尿道　下秒痛到衝醫院

陸男飆車撞死一家3口…嬰兒未滿1歲

陸民眾玉石山淘寶人手一袋「綠石」 官方稱沒價值：此前礦洞廢渣

陸網紅被騙至「柬埔寨」遭打斷腿流浪街頭

陸正妹「流浪柬埔寨街頭」恍惚照震驚網

網傳「柬埔寨20歲網紅」曾是電詐高層女友

全家衣服混洗！陸女童身上長出紅疹還脫屑　醫判斷：爸爸香港腳傳染

更多熱門

相關新聞

「瑞典坦克」右轉與機車相撞　外送員全身擦挫傷

「瑞典坦克」右轉與機車相撞　外送員全身擦挫傷

北市信義區吳興街7日上午11時40分發生一起交通事故。一輛Volvo休旅車要右轉時，與後方普重機在吳興街220巷附近時發生碰撞，造成機車騎士手腳擦挫傷，所幸機車駕駛楊男意識清楚，休旅車右轉雖有打方向燈，但後方機車仍撞上，詳細肇事責任仍有待送鑑定釐清。

彰化奧迪碰撞機車！騎士母女慘摔　女童險遭輾頭畫面曝光

彰化奧迪碰撞機車！騎士母女慘摔　女童險遭輾頭畫面曝光

五楊高架白車無剎車撞分隔島　奪命畫面曝

五楊高架白車無剎車撞分隔島　奪命畫面曝

國3小貨車追撞再推撞　1人送醫

國3小貨車追撞再推撞　1人送醫

新娘車禍爬出殘骸　下秒遭貨車撞死

新娘車禍爬出殘骸　下秒遭貨車撞死

關鍵字：

景德鎮車禍肇事江西

讀者迴響

熱門新聞

估跌破5℃　挑戰寒流時刻來了

家寧最後外援斷了！

嬤罵「要死的人才穿襪睡覺」！醫警告2類人：像慢性自殺

阿伯教她2小時數學　網認出身分：中頭獎了

AV「色氣大姐姐」無預警宣布引退！

內褲辣妹抱頭埋奶只要100　男爽貼雪乳洗臉

快訊／白宮：川普簽署公告　美國退出66個國際組織

吳宗憲砸4千萬買下「老唐牛肉麵」無預警停業

鷹王楊恩驚天交易　正式轉戰巫師

國小女童母離世不哭：讓媽媽好好走

LINE「26款免費貼圖」限時下載！社畜兔、松尼奇尼超Q

即／陳其邁宣布公立國中小營養午餐免費

家寧爆「Andy夜店私生活」感情不忠！黑函兜售內幕曝光

太子集團董座陳志被捕了！人在柬埔寨落網

修杰楷、胡瓜大咖全來了！　王子出軌粿粿「驚現」蕭敬騰岳父告別式

更多

最夯影音

更多
曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！
葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」

葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」

川普：必須贏下期中選舉　不然我會被彈劾

川普：必須贏下期中選舉　不然我會被彈劾

今晨凍8.5℃「挑戰寒流」氣象署曝回溫時刻

今晨凍8.5℃「挑戰寒流」氣象署曝回溫時刻

夜訓遭遇F-16殺手　空軍上尉辛柏毅蜜月返台2天就失事　有無跳傘成謎！生死未卜

夜訓遭遇F-16殺手　空軍上尉辛柏毅蜜月返台2天就失事　有無跳傘成謎！生死未卜

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面