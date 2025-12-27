　
大陸 大陸焦點 特派現場

反腐席捲中共軍委高層　何衛東、何宏軍8人被罷免陸全國人大職務

▲▼ 張又俠、何衛東、李尚福、2023兩會 。（圖／記者任以芳攝）

▲曾任中央政治局委員、中央軍委副主席的何衛東等8人被罷免全國人大代表職務 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／綜合報導

全國人大常委會今（27）日發表第十四號公告指出，曾任中央政治局委員、中央軍委副主席的何衛東，曾任中央軍委政治工作部常務副主任的何宏軍等8人被罷免全國人大代表職務。

根據大陸官媒發佈消息，全國人民代表大會常務委員會公告〔十四屆〕第十四號，中央軍委辦公廳軍人代表大會決定罷免何衛東的第十四屆全國人民代表大會代表職務。中央軍委政治工作部軍人代表大會決定罷免何宏軍的第十四屆全國人民代表大會代表職務。中央軍委訓練管理部軍人代表大會決定罷免王鵬的第十四屆全國人民代表大會代表職務。中央軍委政法委員會軍人代表大會決定罷免王仁華的第十四屆全國人民代表大會代表職務。武警部隊軍人代表大會決定罷免張紅兵的第十四屆全國人民代表大會代表職務。依照《中華人民共和國全國人民代表大會和地方各級人民代表大會代表法》的有關規定，謝正義、烏蘭、金之鎮、何衛東、何宏軍、王鵬、王仁華、張紅兵的代表資格終止。

公告指，謝正義、烏蘭、金之鎮、何衛東、何宏軍、王鵬、王仁華、張紅兵8人代表資格終止。截至目前，第十四屆全國人民代表大會實有代表2900人。

另外，2025年12月27日第十四屆全國人民代表大會常務委員會第十九次會議通過，批准任命張升民為解放軍選舉委員會副主任。

▲▼ 李強、何衛東、張又俠、李尚福宣誓 。（圖／記者任以芳攝）

▲解放軍近年多起高層涉及違法違紀，李尚福（右）、何衛東（左）紛紛落馬 。（圖／記者任以芳攝）

回顧解放軍重大貪腐人事案，大陸國防部新聞發言人張曉剛今年10月17日表示，經黨中央、中央軍委批准，中央軍委紀委監委陸續對中央政治局委員、中央軍委副主席何衛東，中央軍委委員、軍委政治工作部原主任苗華，軍委政治工作部原常務副主任何宏軍，軍委聯合作戰指揮中心原常務副主任王秀斌，東部戰區原司令員林向陽、陸軍原政委秦樹桐、海軍原政委袁華智、火箭軍原司令員王厚斌、武警部隊原司令員王春寧9人立案審查調查。

張曉剛表示，經調查9人嚴重違反黨的紀律，涉嫌嚴重職務犯罪，數額特別巨大，性質極為嚴重，影響極其惡劣，依據相關黨內法規和法律法規，黨中央決定給予9人開除黨籍處分，將涉嫌犯罪問題移送軍事檢察機關依法審查起訴。

其中，給予何衛東、苗華、何宏軍、王秀斌、林向陽、秦樹桐、袁華智、王春寧8名中央委員開除黨籍處分，待召開中央委員會全體會議時予以追認。此前，中央軍委已決定給予以上9人開除軍籍處分。

第二十屆中央委員會10月23日第四次全體會議審議並通過中共中央軍事委員會關於何衛東、苗華、何宏軍、王秀斌、林向陽、秦樹桐、袁華智、王春寧、張鳳中嚴重違紀違法問題的審查報告，確認中央政治局之前作出的給予何衛東、苗華、何宏軍、王秀斌、林向陽、秦樹桐、袁華智、王春寧、張鳳中開除黨籍的處分。

十四屆全國人大常委會10月28日，第十八次會議經表決，免去何衛東的中華人民共和國中央軍事委員會副主席職務。

中共中央軍委舉行新晉升上將軍銜儀式

中共中央軍委舉行新晉升上將軍銜儀式

中共中央軍委晉升上將軍銜儀式今（22）日在北京八一大樓隆重舉行。根據大陸官媒報導，中央軍委主席習近平出席晉銜儀式，並向晉升上將軍銜的軍官頒發命令狀，同時表示祝賀。

陸證監會紀委「大內鬼」遭開除黨籍移送 擅權妄為「失守廉潔底線」

陸證監會紀委「大內鬼」遭開除黨籍移送 擅權妄為「失守廉潔底線」

何衛東落馬　張又俠：堅決防止做「兩面人」

何衛東落馬　張又俠：堅決防止做「兩面人」

習近平打破黨政運作慣例　蔡明彥：不信任年輕將領也未做接班布局

習近平打破黨政運作慣例　蔡明彥：不信任年輕將領也未做接班布局

陸人大常委會決定「何衛東下、張升民上」

陸人大常委會決定「何衛東下、張升民上」

