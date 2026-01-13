新竹政策黑客松獲獎隊伍亮相市務會議　高虹安肯定青年創新能量

▲新竹市長高虹安肯定青年創新能量。（圖／親竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

青年創意落地城市治理！新竹市政府去(114)年首度舉辦「新竹政策黑客松」競賽活動，集結超過百位青年創客參與，提出多項具創新性與建設性的政策提案。今(13)日競賽前三名獲獎團隊「LinkGeNe」、「王者清華」及「我覺得行」受邀出席市務會議，向市長高虹安及市府團隊簡報獲獎成果，展現青年參與公共政策的行動力與創意能量。

高虹安表示，市府團隊積極落實「智慧治理、青年活力」施政策略，致力打造「安居科技城」。首屆「新竹政策黑客松」以「全民反詐、安心家園」、「AI創新、智慧城市」及「政策主題、集思廣益」為三大核心主軸，聚焦城市治理與公共議題創新。青年團隊在業師陪伴與指導下，運用政府開放資料進行議題分析，並於48小時密集協作中完成政策發想、方案設計及提案簡報，充分展現跨領域整合、團隊合作與創新實踐的能量。

高虹安指出，黑客松不僅是創意提案的競賽，更是青年實際參與城市治理的重要平台。市府將持續與青年及各局處保持對話與合作，評估具潛力提案的政策可行性，並逐步導入市政治理。她也以榮獲第一名的LinkGeNe團隊為例，說明市府已安排團隊至新竹市殯葬管理所進行簡報交流，透過實務回饋協助優化提案內容，展現市府推動青年創意落地、轉化為具體行動的決心，攜手為城市永續發展與市民福祉努力。

勞青處長吳達偉表示，「新竹政策黑客松」競賽成功匯聚青年創意能量，並透過多元參與機制深化市民公共參與。競賽期間，各參賽團隊提出多項兼具前瞻性與在地關懷的政策構想，展現青年對公共議題的高度投入。同時，「政策許願池」亦獲得民眾熱烈響應，累計蒐集逾200則市民線上提案與建議，充分反映市民對市政發展的關注與期待，具體展現市府推動政策共創與開放治理的實質成果。

青發中心表示，為持續提供青年展現自我與公共參與的舞台，市府推出多元青年活動與支持政策。今年度「安心 Go Young 青年學生社團補助計畫」已開放受理申請，最高補助新臺幣10萬元，歡迎新竹市高中職及大專院校學生社團與學生自治組織踴躍申請。更多青年活動與政策資訊，歡迎追蹤「新竹市政府青年發展讚」臉書粉絲專頁( https://www.facebook.com/YouthHsinchu )，掌握第一手消息。