　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

新竹政策黑客松獲獎隊伍亮相市務會議　高虹安肯定青年創新能量

▲新竹市長高虹安肯定青年創新能量。（圖／親竹市政府提供）

▲新竹市長高虹安肯定青年創新能量。（圖／親竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

青年創意落地城市治理！新竹市政府去(114)年首度舉辦「新竹政策黑客松」競賽活動，集結超過百位青年創客參與，提出多項具創新性與建設性的政策提案。今(13)日競賽前三名獲獎團隊「LinkGeNe」、「王者清華」及「我覺得行」受邀出席市務會議，向市長高虹安及市府團隊簡報獲獎成果，展現青年參與公共政策的行動力與創意能量。

高虹安表示，市府團隊積極落實「智慧治理、青年活力」施政策略，致力打造「安居科技城」。首屆「新竹政策黑客松」以「全民反詐、安心家園」、「AI創新、智慧城市」及「政策主題、集思廣益」為三大核心主軸，聚焦城市治理與公共議題創新。青年團隊在業師陪伴與指導下，運用政府開放資料進行議題分析，並於48小時密集協作中完成政策發想、方案設計及提案簡報，充分展現跨領域整合、團隊合作與創新實踐的能量。

高虹安指出，黑客松不僅是創意提案的競賽，更是青年實際參與城市治理的重要平台。市府將持續與青年及各局處保持對話與合作，評估具潛力提案的政策可行性，並逐步導入市政治理。她也以榮獲第一名的LinkGeNe團隊為例，說明市府已安排團隊至新竹市殯葬管理所進行簡報交流，透過實務回饋協助優化提案內容，展現市府推動青年創意落地、轉化為具體行動的決心，攜手為城市永續發展與市民福祉努力。

勞青處長吳達偉表示，「新竹政策黑客松」競賽成功匯聚青年創意能量，並透過多元參與機制深化市民公共參與。競賽期間，各參賽團隊提出多項兼具前瞻性與在地關懷的政策構想，展現青年對公共議題的高度投入。同時，「政策許願池」亦獲得民眾熱烈響應，累計蒐集逾200則市民線上提案與建議，充分反映市民對市政發展的關注與期待，具體展現市府推動政策共創與開放治理的實質成果。

青發中心表示，為持續提供青年展現自我與公共參與的舞台，市府推出多元青年活動與支持政策。今年度「安心 Go Young 青年學生社團補助計畫」已開放受理申請，最高補助新臺幣10萬元，歡迎新竹市高中職及大專院校學生社團與學生自治組織踴躍申請。更多青年活動與政策資訊，歡迎追蹤「新竹市政府青年發展讚」臉書粉絲專頁( https://www.facebook.com/YouthHsinchu )，掌握第一手消息。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
400 1 7162 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
北車M8設「北捷英雄」余家昶紀念牌　正式曝光
快訊／屏東大火濃煙狂竄　國小緊急疏散300童
好市多悄悄上架新品！　期間限定開賣
警侵犯女兒348次「開庭前夕死亡」　後續司法程序曝光
台南社會局驚藏大內鬼！　5407萬全進私人口袋

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

最有錢的農會！大園區農民節慶祝大會　農會年度盈餘1億8723萬

盲人環台公益路跑感動落幕　大武警落實交安維護確保活動順利

強化地區防災韌性人人有責　南消四大攜手業界共築安全防線

平鎮區寒冬送暖活動登場　蘇俊賓：深化社區善的循環

台馬青年創新交流再升級　饒慶鈴率團訪雪州數位與觀光機構

邁入第20年！台南地檢署攜手統一獅辦法治教育　「獅法英雄」拒賭防詐

為信眾留一盞燈　雲林四湖鄉海清宮休閒大樓正式開放

韌性防災、緊急救護雙線開花　台南再奪全國多項大獎

台南新任副市長姜淋煌宣誓就職　黃偉哲期許發揮專長強化治理

愛心年菜第7年上路　雲林寒冬送暖助1500戶過好年

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

喪屍猛男持刀拒檢衝撞巡邏車　「10警抓不住」追捕畫面曝光

馬路雙刀野獸竟是猛男界Rain　咬警察拒捕！怪力弄傷5漢　奔放的後庭花曝光

狠撞畫面曝！酒駕男連撞修車工、女騎士逃逸　1小時後落網被收押

輔仁大學「研究室起火」灰煙狂竄！　警消佈水線灌救中

發現F-16V戰機黑盒子訊號了　顧立雄：將再進一步定位

最有錢的農會！大園區農民節慶祝大會　農會年度盈餘1億8723萬

盲人環台公益路跑感動落幕　大武警落實交安維護確保活動順利

強化地區防災韌性人人有責　南消四大攜手業界共築安全防線

平鎮區寒冬送暖活動登場　蘇俊賓：深化社區善的循環

台馬青年創新交流再升級　饒慶鈴率團訪雪州數位與觀光機構

邁入第20年！台南地檢署攜手統一獅辦法治教育　「獅法英雄」拒賭防詐

為信眾留一盞燈　雲林四湖鄉海清宮休閒大樓正式開放

韌性防災、緊急救護雙線開花　台南再奪全國多項大獎

台南新任副市長姜淋煌宣誓就職　黃偉哲期許發揮專長強化治理

愛心年菜第7年上路　雲林寒冬送暖助1500戶過好年

航空公司「送千張免費機票」　陸網傻爆眼：當肉盾？

迪士尼樂園爆紅「壞皇后」告別8年角色：扮反派是榮耀

游鴻明隔18年曝重磅喜訊！　被「不實報導」露面澄清了

最有錢的農會！大園區農民節慶祝大會　農會年度盈餘1億8723萬

盲人環台公益路跑感動落幕　大武警落實交安維護確保活動順利

北車M8設「北捷英雄」余家昶紀念牌　不鏽鋼材質象徵精神永不朽

中國桌球「男隊輸太慘」！　協會擬新策…肖戰任副總教練

強化地區防災韌性人人有責　南消四大攜手業界共築安全防線

平鎮區寒冬送暖活動登場　蘇俊賓：深化社區善的循環

孫淑媚45歲迎來「美貌大逆轉」　時裝周氣場全開被封逆齡天花板

Energy今天不16蹲 改來〈GO!〉了

地方熱門新聞

矽品二林廠2027全面運轉　創造7千就業機會

基北北桃TPASS預算立院卡關　桃園編列 6.2億因應

桃園捷運綠線　年底前拚第一階段通車

民進黨台南市長初選民調倒數陳亭妃街頭拜票衝刺

黃偉哲啟動「大台南春安聯合檢查」年關將近嚴守勞工職場安全

參山處推最新花旗木鐵道喔熊組長扭蛋

桃園市國中資賦優異學生鑑定　即起線上報名

新加坡大胃王Zermatt Neo挑戰30碗擔仔麵黃偉哲探班

金沙戲院啟用　卻見特「色」廣告單引爭議

黃偉哲悼念駐印度公使謝柏輝感謝一生奉獻台灣外交

台南推「健康大禮包」　五大年齡層完成篩檢可領300元禮券

地下驚現清代軍械庫！台南出土「武器鏽塊」揭百年前防禦布局

弱勢生活補助金今年加碼發放

北港媽祖盃邁入第4屆　全國近4400名桌球小將參賽

更多熱門

相關新聞

竹市社福與教育政策穩步推進

竹市社福與教育政策穩步推進

新竹市長高虹安上任至今，新竹市政府秉持「安居科技城」施政願景，持續推動各項社會福利及教育政策，致力提升市民福祉。市府表示，相關政策規劃皆經過審慎評估，兼顧財政紀律與長遠發展，並以市民需求為核心確保資源運用在最需要的地方。且根據日前《ETtoday》最新民調顯示，高市長推動的10大政策皆獲市民高度肯定，其中「長者照顧政策」及「教育數位升級」等社福教育政策滿意度皆破7成，顯示市府施政方向已獲得多數市民支持。

竹市114年交通事故死傷雙降

竹市114年交通事故死傷雙降

新竹市115學年度起營養午餐全額補助

新竹市115學年度起營養午餐全額補助

高虹安視察新竹棒球場改善工程

高虹安視察新竹棒球場改善工程

竹市到宅坐月子服務2.0上路

竹市到宅坐月子服務2.0上路

關鍵字：

新竹市

讀者迴響

熱門新聞

北市董座狂戰人妻「床都是汗水」她喊：下次要拔出來　丈夫怒告

蕭淑慎「同意小15歲尪花錢解決」

綠高雄市長初選今公布結果！陳其邁喊恭喜

即／性侵女兒348次被起訴！　北市狼父警家中身亡

快訊／賴瑞隆出線！　高雄市長初選民調極小差距擊敗邱議瑩

常說「2字」是失智警訊！醫示警：每周出現3次快掛號

阿諾緊身衣「超晃應援片」瘋傳！遭酸假奶反擊了

29歲百萬網紅「你的渡口」驚傳猝逝！曾上陸綜、轉戰成人平台

台中男「沒戴套」確診今年首例M痘　衛生局急匡列

即／紐時：台美關稅談妥15%！台積電再建5座美廠

即／高鐵台南站旅客落軌　男子當場死亡

股王信驊衝天價後引爆下車潮　盤中失守8000元

中國導演奪金球大獎「當場傻住」　她現身全場起立

年輕妹好癢！兩耳炸出「毛茸茸一整片」醫看傻了

網紅女神張香香遭男粉絲控詐財50萬

更多

最夯影音

更多
阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD
賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面