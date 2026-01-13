竹市社福與教育政策穩步推進　市府：各項資源皆以市民需求為核心

▲市府升級敬老卡與愛心卡使用點數並開放行動不便者代買服務。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市長高虹安上任至今，新竹市政府秉持「安居科技城」施政願景，持續推動各項社會福利及教育政策，致力提升市民福祉。市府表示，相關政策規劃皆經過審慎評估，兼顧財政紀律與長遠發展，並以市民需求為核心確保資源運用在最需要的地方。且根據日前《ETtoday》最新民調顯示，高市長推動的10大政策皆獲市民高度肯定，其中「長者照顧政策」及「教育數位升級」等社福教育政策滿意度皆破7成，顯示市府施政方向已獲得多數市民支持。

在社會福利方面，社會處指出，市府因應財劃法修正後中央資源挹注增加，115年度社會處預算編列50億380萬5,000元，較114年度增加8億8,294萬3,000元，將全數優先投入社福體系，落實「老幼共好、全齡照顧」核心施政理念。

社會處說明，市府將新增經費用於多項福利升級，包括針對未領取安老津貼且符合設籍及排富條件之長者，每人每年發放1萬元愛老津貼、共餐據點餐費提高至每餐90元、升級敬老卡與愛心卡使用點數及行動不便者代買服務；同時自115年3月起育兒津貼每月加碼1,000元，並擴增公共托嬰中心、推動大型復康巴士、延長療育補助申請年齡至18歲，以及推進社福館舍建設，讓預算成為市民可感受到的實質福利。

在教育政策方面，教育處表示，高市長重視教師工作負擔，積極研議教學現場行政人力政策，規劃辦理《新竹市國民小學兼任行政教師每週授課節數》規定修正事宜，將參採各縣市規範，審慎規劃符合竹市的需求，以降低教學現場行政負擔。另將研議訂定教師非上班時間支領加班費的可行性方案，提供合理勞動權益補償機制。

教育處提到，有關竹市學生營養午餐需求，高市長已於日前宣布自115年8月起，正式推動「全額補助學生營養午餐」政策，由市府負擔學生午餐費用，每年補助超過新台幣6.1億經費，減輕家庭經濟負擔，落實教育平權與照顧每一位孩子的目標。

教育處說明，針對竹市高中入學高峰，市府規劃「增班設校、擴地新建、積極爭取經費」三大策略，已採分階段方式提升教育量能，已於113至115學年度共增14班，並於114學年度設立數位實驗高中，實質增加就學名額。同時規劃擴地新建推動竹市建功高中分治。此外，為提升校園安全，市府115年度預算編列逾1億元強化教學環境及設備，並投入1,300萬元汰換老舊監視系統，提升監控與門禁管理，打造安全舒適的學習環境。

市府重申，高市長規劃的社福與教育政策皆穩步推動中，相關措施均以市民實際需求為出發點。市府將持續傾聽民意、確保政策更貼近市民需求，朝向「安居科技城」的願景邁進。