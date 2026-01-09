新竹市115學年度營養午餐全額補助　同步啟動「廚房升級2.0」

▲新竹市長高虹安宣布自8月起，正式推動「全額補助學生營養午餐」政策。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府持續關注學生健康與家庭照顧需求，市長高虹安(8)日宣布自115年8月起，正式推動「全額補助學生營養午餐」政策，由市府負擔學生午餐費用，每年補助超過新台幣6.1億經費，讓全市學童在校用餐無須再由家長額外負擔，落實教育平權與照顧每一位孩子的目標。

高虹安表示，此次全額補助政策涵蓋市國立中小學生，國小補助從40元增加到60元、國中補助從45元增加到65元。此外，增加編列新台幣1.07億，持續要求學校午餐採用符合「國產三章一Q」等可溯源優質食材，確保餐食品質與安全。市府強調，全額補助並非降低標準，而是在維持既有品質基礎上，由政府承擔費用，讓學生安心用餐、家長放心。

除餐費補助外，市府也同步推動「午餐廚房升級2.0」計畫，每年投入超過新台幣1,000萬元，逐年升級19座中央廚房設備，導入現代化烹調與作業機具，提升製餐安全、效率與餐點穩定度，確保全額補助能實質反映在學生用餐體驗上。

除此之外，市府於114年全額補助東園國小新台幣6,600萬元新建午餐廚房，透過全新規劃的製餐動線與現代化設備配置，不僅提升製餐效率與衛生安全，也有效支援校內午餐供應需求，成為本市推動校園午餐廚房現代化的重要示範。

教育處指出，推動全額補助營養午餐，不僅是減輕家庭經濟負擔，更是對孩子健康成長的長期投資。未來市府將持續滾動檢討制度執行情形，結合營養教育與校園餐飲管理，打造安全、營養且具品質的校園飲食環境，讓每一位學生都能吃得安心、健康成長。