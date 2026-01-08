　
地方 地方焦點

高虹安視察新竹棒球場改善工程　安全優先、品質到位、依法究責

▲高虹安市長視察排水系統改善工程以及人工草皮鋪設等重點項目。（圖／新竹市政府提供）

▲高虹安視察排水系統改善工程以及人工草皮鋪設等重點項目。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市立棒球場改善工程持續推進，新竹市長高虹安昨(7)日至現場視察工程進度，實地了解各項改善作業情形。高虹安表示，新竹棒球場改善是市民與球迷高度關注的重大公共工程，市府始終秉持「安全優先、品質到位」原則，逐項檢視、確實改善，務求讓球場以安全、合格、舒適的全新面貌重新啟用，重建市民對竹市公共建設的信心。

高虹安指出，市府團隊上任以來，面對前期工程遺留下來的多項重大問題，包括結構安全不足、土壤級配未符規範，以及土層下回填非法營建廢棄物等情形，市府依法究責、推動改善的決心從未動搖。目前改善工程已正式動工，人員懲處名單亦已依程序持續函送中央，相關工程損失也將依法向原統包商求償，絕不輕輕放下，務必還市民與球迷一個公道。

工務處表示，棒球場改善工程自去(114)年9月30日正式開工以來，工程均依計畫穩定推進，市府已完成停車場外牆局部防水施作、樹脂砂漿噴塗、噴灌系統重新配管等項目；目前進行外野土方篩分與紀錄、停車場頂版結構補強、球場周邊既有水溝高度調整及洩水坡度重作等工項。另內野看台區域同步進行全面油漆工程，外野打擊視覺牆鋼構除鏽上漆、消防箱及防火門除鏽噴漆，以及場內整體清潔作業。

工務處指出，市府於去年4月完成球場上方超載覆土清除與外運作業時，即在原作為球員比賽使用的覆土層中，發現多處混雜磚塊、石塊等不應存在的異物，顯示球場基底土層品質早已偏離設計及使用安全要求。此次改善工程進一步針對外野區域回填級配土，以及靠近地下停車場外牆之回填區域，進行全面性開挖與篩分作業，經查驗後確認，過去回填層中混雜大量不符合規範的混凝土塊、紅磚塊、鋼筋及其他營建廢棄物，明顯與原工程契約、設計圖說及施工規範不符。

工務處說明，依原工程契約及相關計畫書規定，回填材料應為乾淨之級配土，不得含有鋼筋、垃圾或營建廢棄物；但此次外野區域開挖結果顯示，回填層中充斥超過規範粒徑之石塊與混凝土塊；另於靠近地下停車場外牆區域，原拆除構造物如需作為回填材料，須經破碎處理並控制粒徑於10公分以下方可回填；不過實際開挖結果顯示，該區域回填物未依規定破碎，甚至發現長寬達70至100公分以上之大型混凝土與磚瓦塊直接回填。此類違規回填已嚴重違反設計與施工規範，更易造成土層孔隙過大，影響覆土層受力均勻性，進而導致草皮沉陷、排水不良及場地耐久性不足等結構性風險。

工務處強調，市府先前於記者會中公開的影像資料，已清楚顯示原統包商曾於不應挖掘的原土層進行大規模開挖，並將拆除後之營建廢棄物回填於場地內；此次亦針對外野區原土層進行開挖，更證實統包商確實於不符設計位置進行回填營建廢棄物，與影像紀錄結果相互印證。

工務處補充說明，此次改善工程工期為266日曆天，工程內容涵蓋球場基底重建、外野及地下停車場局部結構補強、排水系統全面改善，以及人工草皮鋪設等重點項目。市府將持續以嚴格標準把關每一道施工程序，所有材料、工法與檢驗結果皆須符合相關法規與技術規範，絕不容許再發生違法回填或工程瑕疵情形，確保球場長期使用安全與品質。

教育處表示，市府不僅與龍來公司維持良好溝通，也與其他職棒球團保持聯繫，改善後的新竹棒球場將以舉辦職棒賽事，甚至國際賽事為目標，已有職業棒球球團及運動產業相關單位主動接洽。市府將持續與各級棒球體系合作，無論職業或基層棒球皆同等重視，落實「國手培育之都」的城市願景。

市府強調，市府秉持「公開透明、逐項改善、確保安全」三大原則推動棒球場改善工程，所有工程進度與檢驗成果，皆將透過市府官網等管道主動對外說明，邀請市民與球迷共同監督，攜手期待新竹棒球場以安全、專業、符合國際標準的嶄新面貌回歸。

高虹安視察新竹棒球場改善工程　安全優先、品質到位、依法究責

竹市到宅坐月子服務2.0上路

竹市到宅坐月子服務2.0上路

為照顧產後婦女身心健康，協助舒緩照顧新生兒壓力，新竹市政府於113年9月起開辦「到宅坐月子媒合服務」，委託專業訓練單位培訓合格人員擔任月嫂，市民可透過媒合平台線上提出申請，由完成訓練的月嫂到府提供新生兒及產婦照顧、月子餐製作與簡易家事清潔等貼心服務。社會處表示，為進一步擴大照顧對象，推動「到宅坐月子服務2.0」，自今(115)年1月1日起全面取消設籍限制，凡實際居住於新竹市的孕產婦皆可提出申請，讓婦女坐月子多一項安心的選擇。

第12次「園縣市高峰會」竹市登場

第12次「園縣市高峰會」竹市登場

竹市府攜手芙洛麗與善心團體　送暖獨居長輩

竹市府攜手芙洛麗與善心團體　送暖獨居長輩

竹市稅務局第5屆納保官正式上任

竹市稅務局第5屆納保官正式上任

竹市消防局榮獲雙料大獎肯定　展現科技防災卓越成果

竹市消防局榮獲雙料大獎肯定　展現科技防災卓越成果

