解套TPASS危機！擬先審新興預算　國民黨團嗆：政院擺爛在野黨來做

▲國民黨團書記長羅智強。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔至雲／台北報導

今年度總預算至今仍卡關，由於恐影響百萬通勤族的TPASS，上週傳出國民黨團欲提案放行TPASS、治水等新興預算。國民黨立法院黨團書記長羅智強今（14日）日表示，這些新興計劃只要行政院提到立法院來，立法院同意就可以動支，但行政院完全沒提，「沒關係！行政院擺爛，在野黨來做」。

羅智強今天受訪表示，立法院通過預算，但政院編了非法預算，造成總預算無法審查，罪魁禍首就是總統賴清德，包括軍人加薪、警消退休保障、地方財政收支劃分法等等，所有預算賴清德都不編列，還創造史無前例不副署法律，這樣總統跟最近被求處死刑的南韓前總統尹錫悅有什麼兩樣？



羅智強說，民進黨一天到晚喊TPASS要斷炊、生育津貼斷炊等等，國民黨、民眾黨堅定打臉民進黨，那是新增計劃，只要提到立法院同意動支就可以動支，按照預算法，總預算沒審完，行政院有沒有提案，請立法院先針對新增計劃動支，答案是沒有。

羅智強指出，沒關係，行政院擺爛，在野黨來做，藍白已經針對TPASS、生育津貼，等各項攸關民生急迫的新增預算來會商，行政院不提案，由藍白黨團來提，會讓重大民生預算可以往前走的提案。

羅智強轟，賴清德前手不編預算，後手不編動支案，就是展現他的陽謀，就是方便造謠，把責任推給在野黨，若真覺得民生法案重要，趕快提案請立法院動支。

