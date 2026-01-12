北北基桃商討TPASS方案　蔣萬安：行政院必須跟立法院溝通

記者鄭佩玟／台北報導

中央政府總預算案仍卡關，TPASS 1200月票通勤族首當其衝，北北基桃公共運輸平台今（12日）舉行工作會議因應。台北市長蔣萬安對此重申，行政院必須要坐下來好好跟立法院溝通，市府就是努力讓服務持續不中斷。

▲蔣萬安出席115年度市長與士林區里長有約。（圖／記者鄭毓齡攝）

北北基桃市交通局長今日上午召開公共運輸發展平台工作小組會議，確認預算分攤、準時撥入專戶等，讓TPASS服務不中斷。

蔣萬安稍早出席士林區「市長與里長有約」時，被問到TPASS相關問題指出，行政院應該依法來編列軍警消相關權益預算，才能在立法院讓總預算順利付委。

蔣萬安認為，行政院必須要坐下好好跟立法院溝通，台北市政府就是針對民眾相關的包括TPASS相關的權益、服務，努力讓它持續不中斷。

至於接受媒體專訪時表示前總統陳水扁任內也是「朝小野大」，但扁願意和時任國民黨主席連戰、親民黨主席宋楚瑜會面。蔣萬安說，目前朝野的僵局、對立非常的嚴重，都不是人民之福，身為總統，同時也是執政黨的黨主席，應該要能夠和在野黨領袖好好的談，來溝通。過去包括陳水扁在內，不管是啟用唐飛擔任閣揆，或是來和在野黨領袖見面，其實都有前例。「我想在目前朝野對立如此緊張的時候，應該要能夠好好坐下來溝通和對話」。