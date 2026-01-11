以色列高度警戒！納坦雅胡、盧比歐通話　討論美國干預伊朗可能性





▲以色列總理納坦雅胡。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

伊朗爆發近年規模最大的反政府示威，抗議活動至今已有逾百人喪命，美國總統川普更聲援示威者，稱美國已經準備好提供協助。3名知情人士透露，以色列已進入高度警戒。

美以通話 討論美國介入伊朗可能性

路透、以色列時報報導，根據以色列知情人士的說法，以色列對於美國可能介入伊朗局勢保持高度警戒，不過並未針對高度警戒狀態給予詳細說明。

以色列消息人士透露，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）以及美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）10日進行通話，討論到美國介入伊朗的可能性。美方官員證實兩人確實有通話，但並未揭露具體談話內容。

美國總統川普連日多次對伊朗發出強硬警告，要求德黑蘭當局不得對示威者動用武力，並公開強調美國已經準備好提供協助。事實上，以色列去年6月才和伊朗爆發十二日戰爭，美國也加入空襲。

▲伊朗多地爆發反政府示威，至今造成逾百人死亡。（圖／路透）

納坦雅胡警告伊朗 若敢攻擊將面臨後果

針對伊朗，以色列並未表明有意干涉伊朗局勢，但兩國長期處於敵對狀態，以方始終擔憂伊朗的核武及彈道飛彈計畫。

納坦雅胡接受經濟學人訪問時提到，若伊朗攻擊以色列將面臨可怕後果，至於其他方面，應該看看伊朗國內正在發生的事情。