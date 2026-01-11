嚇阻中國軍事威脅！日本擬強化「太平洋防衛」　協助美軍來援台灣

▲行政區劃上隸屬於日本東京都小笠原村的硫磺島。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

為因應中國在太平洋擴張軍事活動、並防範解放軍在「台灣有事」時阻擋前來支援的美軍，日本政府已決定在今年修訂「安全保障3文書」時，明確將「強化太平洋防衛」列為重點核心項目，計畫整備港口、機場跑道與監控雷達，並在關鍵離島部署長射程飛彈，以提升美日同盟在太平洋針對中國的嚇阻與應對能力。

根據日媒《讀賣新聞》，多名日本政府相關人士透露，日本政府已拍板在今年度進行修訂的安全保障3文書中，納入「太平洋防衛強化」作為重點項目之一。安全保障3文書包括《國家安全保障戰略》、《國家防衛戰略》以及《防衛力整備計畫》，其中將在防衛力整備計畫等文件內，具體載明相關建設與部署方向。

日本政府評估，隨著中國軍方近年在太平洋活動日益頻繁，該區域已成為美軍在日本周邊以及台灣周邊行動時的重要通道。為了確保自衛隊能在廣大太平洋區域持續活動，日本必須加快整備港灣設施、飛行跑道，以及警戒監視用雷達網，以強化美日的聯合應對能力。

為此，日本防衛省將於4月新設「太平洋防衛構想室」（暫稱），專責研擬太平洋防衛的具體對策，並從明年度起，著手針對東京都硫磺島的港灣整備展開調查。硫磺島位於伊豆群島與美軍關島基地之間，座落於中國視為戰略防衛線的「第二島鏈」上，目前已有海上自衛隊等部隊常駐。

由於硫磺島沿岸多為淺灘，大型船艦難以停靠，日本政府規畫透過興建棧橋，提升自衛隊的運輸能力；同時也將推動因地殼變動而隆起的跑道混凝土化實證實驗，藉由該島位於中國短程彈道飛彈射程外的地理優勢，確保戰機能穩定運用。

此外，沖繩縣北大東島將加速部署航空自衛隊的機動式警戒管制雷達。而日本最東端的南鳥島，因周邊海域確認存在稀土資源，被視為具有經濟與安全雙重意義，除了規畫整備長射程飛彈發射場外，也研議擴建島內跑道。

日本政府同時評估，推動可搭載最新匿蹤戰機的海上自衛隊護衛艦「航母化」，將成為提升防空能力的關鍵。

報導指出，日本過去因應北韓（朝鮮）核武與導彈威脅，雷達部署多集中於日本海一側，然而淪為「警戒監視空白地帶」的太平洋一側，近年中國軍事威脅卻顯著增加。

據悉，中國軍方去年6月曾首次同時部署2艘航空母艦，12月更發生自衛隊戰機遭中國航艦艦載機的火控雷達照射，以及中國、俄羅斯轟炸機朝東京方向共同飛行的事件。

日本政府認為，為了能夠在短時間內掌控並占領台灣，中國正加快發展在太平洋的軍事影響力，用以阻止美軍向太平洋投射兵力支援。因此，日本必須強化自衛隊在太平洋的「監視之眼」，才會有助於提升美日同盟的整體嚇阻力。

不過，日本防衛省內部也坦言，無論是防衛太平洋或是西南諸島，都將需要投入相當龐大的預算與人力。