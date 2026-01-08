新北定期檢疫免逐批送驗　動保處助攻觀賞魚外銷市場

▲新北推動定期檢疫制度，觀賞魚外銷免逐批送驗。（圖／新北市動保處提供）

記者郭世賢／新北報導

為協助新北市觀賞魚產業拓展海外市場，新北市動保處持續強化轄內觀賞魚養殖場疾病監測與檢疫採樣作業。日前動保處前往從業超過20年的海水觀賞魚業者陳先生飼養場，針對小丑魚進行採樣檢驗，結果均為陰性，顯示魚隻健康狀況良好，符合外銷標準。

除海水觀賞魚外，動保處亦持續為轄內水晶蝦、金魚、淡水觀賞魚、孔雀魚等共7家觀賞魚養殖場辦理疾病監測與檢疫採樣。統計去年已完成13場外銷水生動物場檢驗作業，協助業者在符合輸入國檢疫規範的前提下，免除逐批送驗程序，大幅節省出口時間與檢驗成本，讓臺灣觀賞魚順利「游」向國際市場，創造外銷外匯收益。

▲孔雀魚可經配種改良成鮮豔顔色品種「美國全紅孔雀魚」。（圖／呂安仕提供）



動保處指出，根據統計，臺灣觀賞魚出口產值持續穩定成長，年產值可達新臺幣3億元，顯示國內水族產業具備高度國際競爭力。依國際規定，水生動物外銷須符合輸入國疾病檢疫要求，並經農業部獸醫研究所檢驗。動保處每半年定期至外銷水晶蝦、金魚、淡水觀賞魚及孔雀魚等水生動物場，進行白點病、流行性潰瘍症候群、鯉魚皰疹病毒等重要疾病監測；若檢驗結果未檢出特定病原，業者即可於期限內直接辦理外銷，無須逐批送驗，不僅達到早期預警與即時防疫，也有效減輕產業營運負擔。

海水觀賞魚業者陳先生表示，海水觀賞魚飼養與外銷門檻高，對魚隻健康與檢疫要求尤為嚴格，為確保品質，出貨前皆會逐一拍照、丈量尺寸並確認健康狀況後，再細心包裝寄送。他指出，政府定期檢疫制度不僅提升國外客戶信心，也讓業者在國際市場站得更穩，對動保處長期協助表達高度肯定與感謝。

▲獸醫研究所檢驗報告。（圖／新北市動保處提供）

動保處長楊淑方表示，隨著全球對動植物防疫標準日益嚴格，透過執行「外銷水生動物早期預警監測計畫」，不僅可降低疾病傳播風險，更有助於提升臺灣觀賞魚外銷品質與國際信譽。她也提醒，近年國內觀賞魚飼養風氣盛行，市面上高價及特殊品種眾多，業者與民眾在使用水族用藥及生物餌料時務必審慎，若發現魚隻異常，應儘速諮詢專業水產獸醫師，從水質管理與正確用藥著手，避免不當處置造成損失。

動保處強調，未來將持續以專業檢疫與輔導措施，為水族產業打造安全、穩定的外銷環境，讓臺灣觀賞魚在國際市場持續發光發熱。