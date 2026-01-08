　
    • 　
>
地方 地方焦點

新北定期檢疫免逐批送驗　動保處助攻觀賞魚外銷市場

▲新北定期檢疫免逐批送驗。（圖／新北市動保處提供）

▲新北推動定期檢疫制度，觀賞魚外銷免逐批送驗。（圖／新北市動保處提供）

記者郭世賢／新北報導

為協助新北市觀賞魚產業拓展海外市場，新北市動保處持續強化轄內觀賞魚養殖場疾病監測與檢疫採樣作業。日前動保處前往從業超過20年的海水觀賞魚業者陳先生飼養場，針對小丑魚進行採樣檢驗，結果均為陰性，顯示魚隻健康狀況良好，符合外銷標準。

除海水觀賞魚外，動保處亦持續為轄內水晶蝦、金魚、淡水觀賞魚、孔雀魚等共7家觀賞魚養殖場辦理疾病監測與檢疫採樣。統計去年已完成13場外銷水生動物場檢驗作業，協助業者在符合輸入國檢疫規範的前提下，免除逐批送驗程序，大幅節省出口時間與檢驗成本，讓臺灣觀賞魚順利「游」向國際市場，創造外銷外匯收益。

▲新北定期檢疫免逐批送驗。（圖／新北市動保處提供）

▲孔雀魚可經配種改良成鮮豔顔色品種「美國全紅孔雀魚」。（圖／呂安仕提供）

動保處指出，根據統計，臺灣觀賞魚出口產值持續穩定成長，年產值可達新臺幣3億元，顯示國內水族產業具備高度國際競爭力。依國際規定，水生動物外銷須符合輸入國疾病檢疫要求，並經農業部獸醫研究所檢驗。動保處每半年定期至外銷水晶蝦、金魚、淡水觀賞魚及孔雀魚等水生動物場，進行白點病、流行性潰瘍症候群、鯉魚皰疹病毒等重要疾病監測；若檢驗結果未檢出特定病原，業者即可於期限內直接辦理外銷，無須逐批送驗，不僅達到早期預警與即時防疫，也有效減輕產業營運負擔。

海水觀賞魚業者陳先生表示，海水觀賞魚飼養與外銷門檻高，對魚隻健康與檢疫要求尤為嚴格，為確保品質，出貨前皆會逐一拍照、丈量尺寸並確認健康狀況後，再細心包裝寄送。他指出，政府定期檢疫制度不僅提升國外客戶信心，也讓業者在國際市場站得更穩，對動保處長期協助表達高度肯定與感謝。

▲新北定期檢疫免逐批送驗。（圖／新北市動保處提供）

▲獸醫研究所檢驗報告。（圖／新北市動保處提供）

動保處長楊淑方表示，隨著全球對動植物防疫標準日益嚴格，透過執行「外銷水生動物早期預警監測計畫」，不僅可降低疾病傳播風險，更有助於提升臺灣觀賞魚外銷品質與國際信譽。她也提醒，近年國內觀賞魚飼養風氣盛行，市面上高價及特殊品種眾多，業者與民眾在使用水族用藥及生物餌料時務必審慎，若發現魚隻異常，應儘速諮詢專業水產獸醫師，從水質管理與正確用藥著手，避免不當處置造成損失。

動保處強調，未來將持續以專業檢疫與輔導措施，為水族產業打造安全、穩定的外銷環境，讓臺灣觀賞魚在國際市場持續發光發熱。

圓融行善團團長許誥於昨（7日）媒合善心友人謝坤樹、蔡吉隆兩位董事長，捐贈總值40萬元復健醫療器材，分別致贈八里愛心教養院及愛維養護中心兩家身障機構，為位於八里山區偏遠院生增添急需的復健與醫療設備，提升照護與復健品質。捐贈儀式由社會局副局長許秀能、天主教永和耕莘醫院長照副院長許瓊文、八里愛心教養院院長劉文湘及愛維養護中心主任簡美婷等人代表受贈。

新北市動保處觀賞魚檢疫採樣外銷市場水族產業

