不讓北士科變下一個內科　李四川：朝無人駕駛園區規劃

▲台北副市長李四川。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

輝達確定進駐北士科T17、T18基地，目前進展順利，台北市政府預計1月底前可以完備所有行政流程，目標在1月底完成簽約。對於外界擔憂北士科變成下一個內科，副市長李四川說，未來北士科園區會朝智慧化發展，園區本身大概是就無人駕駛的規劃先行使用。

針對外界擔憂北士科未來會變成「內科2.0」，李四川說，今天與一位從美國回來的賓州大學副教授交流，他是學都市計劃，也就是專門就科學園區的規劃。李四川指出，科學園區1.0版是封閉式、再過來是把圍牆打開分散的2.0，再來的3.0是網際的，那現在的科學園機應該走到智能的方向。

李四川表示，今天上午討論後，包括內湖當初沒有去規劃園區有關交通的運輸，往後大概配合在去年在杜拜爭取到2029年無人駕駛本身會在北投士林科學園區做試驗，那園區本身大概是就無人駕駛的規劃先行使用。

對於捷運的部分，李四川說，現在也在做規劃，捷運也許不止只有往台北，可能也會讓捷運進入社子島，那社子島在連結社蘆大橋直接到蘆洲的捷運站，這個系統包括橋樑的部分現在也在做規劃。

李四川說，北士科往後的智能科學園區，從交通到這裡的生活，還有產業進來的部分，會做一個比較完整的規劃，市政府會來做執行。因為以前國內的都市計劃其實只做產業的部分，但是現在的都市計劃，已經開放最起碼像7-11都可以進駐，不然所有的這個產業進去，在生活上面會產生困擾，這一個部分現在都已經考慮過。