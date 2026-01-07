　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

不讓北士科變下一個內科　李四川：朝無人駕駛園區規劃

▲▼台北副市長李四川受訪。（圖／記者陳家祥攝）

▲台北副市長李四川。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

輝達確定進駐北士科T17、T18基地，目前進展順利，台北市政府預計1月底前可以完備所有行政流程，目標在1月底完成簽約。對於外界擔憂北士科變成下一個內科，副市長李四川說，未來北士科園區會朝智慧化發展，園區本身大概是就無人駕駛的規劃先行使用。

針對外界擔憂北士科未來會變成「內科2.0」，李四川說，今天與一位從美國回來的賓州大學副教授交流，他是學都市計劃，也就是專門就科學園區的規劃。李四川指出，科學園區1.0版是封閉式、再過來是把圍牆打開分散的2.0，再來的3.0是網際的，那現在的科學園機應該走到智能的方向。

李四川表示，今天上午討論後，包括內湖當初沒有去規劃園區有關交通的運輸，往後大概配合在去年在杜拜爭取到2029年無人駕駛本身會在北投士林科學園區做試驗，那園區本身大概是就無人駕駛的規劃先行使用。

對於捷運的部分，李四川說，現在也在做規劃，捷運也許不止只有往台北，可能也會讓捷運進入社子島，那社子島在連結社蘆大橋直接到蘆洲的捷運站，這個系統包括橋樑的部分現在也在做規劃。

李四川說，北士科往後的智能科學園區，從交通到這裡的生活，還有產業進來的部分，會做一個比較完整的規劃，市政府會來做執行。因為以前國內的都市計劃其實只做產業的部分，但是現在的都市計劃，已經開放最起碼像7-11都可以進駐，不然所有的這個產業進去，在生活上面會產生困擾，這一個部分現在都已經考慮過。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
541 2 9483 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台股噴8530億天量！外資反手賣超298億元　調節台積電2.
失業倒數？這7種工作「2030年恐消失」
基隆跟進台北！謝國樑宣布：全市公立國中小營養午餐免費
強烈冷氣團影響到明天！　最新預測曝
鄭家純懷孕「胎停」流產　醫揭4可能原因

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

基隆跟進台北！謝國樑宣布：全市公立國中小營養午餐免費

民進黨高雄市長初選最新民調！　對比式、互比式邱議瑩都衝第1

F-16飛官辛柏毅失聯　她質疑：連防寒衣都沒有政府錢花到哪？

不滿被「台股文」打臉　小草出征提黃暐瀚過世母親嗆可悲

F-16飛官墜海失聯　黃國昌轟民進黨：藉機攻訐在野黨未審總預算

張啓楷：若當選將推國中小營養午餐免費、65歲長者健保費全額補助

罕見共識！王世堅指藍白「未來帳戶」有點荒謬　賴清德態度曝

不讓北士科變下一個內科　李四川：朝無人駕駛園區規劃

又出包！麥玉珍質詢跳針狂問社維法　馬士元無奈：這次是修國安法

基層焦慮新北母雞在哪？　國民黨：議會會期後會有完整結果

F-16戰機失事「海面閃現火光」！　飛官辛柏毅疑跳傘逃生下落不明

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

黃仁勳「CES 2026」發表演說！　公布全新AI「Alpamayo」

外送員保障法三讀通過！　每單報酬不得低於45元強制業者投保

「跟名嘴反著走才會有錢」帥過頭認黑心投資客　嗆網友：酸我15年還沒買房的人最渣！｜地產詹哥老實說完整版 EP291

小禎見男友「驚喜現身生日趴」爆哭　感動：終於等到說到做到的人！

18縣市低溫特報　越晚越冷跌破10度

8分鐘掌握　黃仁勳CES演講5大重點　會思考的自動駕駛　Alpamayo來了

島根6.2地震「型態像台灣嘉南」　專家：前往日本5地區要留意

曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

基隆跟進台北！謝國樑宣布：全市公立國中小營養午餐免費

民進黨高雄市長初選最新民調！　對比式、互比式邱議瑩都衝第1

F-16飛官辛柏毅失聯　她質疑：連防寒衣都沒有政府錢花到哪？

不滿被「台股文」打臉　小草出征提黃暐瀚過世母親嗆可悲

F-16飛官墜海失聯　黃國昌轟民進黨：藉機攻訐在野黨未審總預算

張啓楷：若當選將推國中小營養午餐免費、65歲長者健保費全額補助

罕見共識！王世堅指藍白「未來帳戶」有點荒謬　賴清德態度曝

不讓北士科變下一個內科　李四川：朝無人駕駛園區規劃

又出包！麥玉珍質詢跳針狂問社維法　馬士元無奈：這次是修國安法

基層焦慮新北母雞在哪？　國民黨：議會會期後會有完整結果

睡前先搖晃被子！台電教3招「快速暖被」不靠電　不用開暖氣了

桃園行政執行署拍賣會　民眾搶標廂型車！拍定123萬挹注國庫

專訪／35歲郭書瑤單身7年認「想領養小孩」進度曝光　親揭家人反應

撐過半年生死關　加護病房裡的生日願望：我要健康出院

1個人吃鍋錯了嗎？韓女「願付2人份」仍遭趕　老闆冷回：下次再來

台灣人打醫美僅次於韓國！尤其最愛雷射、煥膚類療程

冬天洗鴛鴦浴「男友狂拒絕」　真相太真實！一票苦主：真的沒辦法

李在鎔掃100隻Labubu？傳聞登熱搜、股價飆　三星急澄清

黃曉明舊愛直播關濾鏡！　網抓包「牆壁在動」酸爆：住在異空間吧

16輛偵防車到位守護治安第一線　雲林縣持續強化警政量能

佛祖也聽五月天（？和阿信一起喔～咪豆腐

政治熱門新聞

小二女發現「九九乘法」的奧秘！　教授全嚇到

失聯飛官剛蜜月歸建2天！與上士妻服役花蓮基地

曝辛柏毅呼叫「高度一直在下降」　空軍：但還無法證明他有跳傘

F16飛官墜海　潛水教練：沒防寒衣2小時就發抖

快訊／F-16意外！飛官疑跳傘逃生下落不明　空軍展開搜尋

點空軍F-16V失事記者會3重點　媒體人痛批：這種情況是讓教官玩命?

辛柏毅度蜜月返台4天出事　隊長：去冰島、芬蘭是他一輩子夢想

F-16飛官失事失聯　國民黨團轟賴政府：拿國軍官兵性命當人肉盾牌

F-16夜航兩殺手「空間迷向、操控撞地」　空軍：辛柏毅該做的都做了

辛柏毅F-16V失事關鍵60秒！　一圖還原完整時序

空軍令F-16停飛！督察長哽咽籲國人替辛柏毅祈福　最新搜救兵力曝

絕口不提F-16飛官失事　鄭麗文中常會狂讚蔡正元頒實踐一等獎章

辛柏毅墜海失蹤　揭密F-16夜訓死亡陷阱

LIVE／飛官辛柏毅駕駛F-16V戰機失聯　空軍10：00說明狀況

更多熱門

相關新聞

基層焦慮新北母雞在哪？　國民黨給時程

基層焦慮新北母雞在哪？　國民黨給時程

針對2026新北市長選舉，民進黨徵召立委蘇巧慧，民眾黨主席黃國昌有意參選，國民黨人選未定，但有「藍白合」空間，傳出預計3月底藍白協調確認由誰出戰。國民黨組發會主委李哲華今（7日）表示，新北市還是依照國民黨的提名作業規定，由新北市黨部先進行溝通協調，應該在整個議會的會期之後，大概就有一個比較完整的結果。

黃仁勳找姚仁喜操刀輝達總部設計　李四川曝創意簽約規劃

黃仁勳找姚仁喜操刀輝達總部設計　李四川曝創意簽約規劃

曝黃仁勳1月底抵台　蔣：邀請他參加T17、T18簽約

曝黃仁勳1月底抵台　蔣：邀請他參加T17、T18簽約

輝達效應發威！北士科商辦全被掃

輝達效應發威！北士科商辦全被掃

鄭麗文稱徵召李四川　國民黨滅火：依程序走

鄭麗文稱徵召李四川　國民黨滅火：依程序走

關鍵字：

北士科內科李四川無人駕駛園區

讀者迴響

熱門新聞

小二女發現「九九乘法」的奧秘！　教授全嚇到

莫莉助理墜樓亡！遭網暴是「翻版蘿拉」

搜救飛官辛柏毅第16hrs！妻、父母一見面抱頭痛哭

羅志祥節目合體林襄主持！換掉原搭檔何美

房市核彈現形！　全台建商被迫停工

陳詩媛認「和王齊麟金錢觀不一樣」　婚後最大摩擦曝

年輕人騎上陽明山　「冷到下不來」叫119

定期定額台積電　「1股都沒買到」一票笑+1

什麼工作「事少沒壓力？」　網點名1類型

即／某大學生教室上課突昏倒　當場失去心跳送醫不治

女網紅「滿臉污黑吃粥」畫面曝！網爆：男友欠債賣掉她

「最強高中生」Ray全款拿下藍寶堅尼！

Joeman舊愛結婚一年「甜曝認定瞬間」　全因老公1句話

飲食清淡！27歲健身教練「精子畸形率破90%」崩潰

林俊傑才認愛！女友七七突現身派出所報案

更多

最夯影音

更多
F-16戰機失事「海面閃現火光」！　飛官辛柏毅疑跳傘逃生下落不明

F-16戰機失事「海面閃現火光」！　飛官辛柏毅疑跳傘逃生下落不明
抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

黃仁勳「CES 2026」發表演說！　公布全新AI「Alpamayo」

黃仁勳「CES 2026」發表演說！　公布全新AI「Alpamayo」

外送員保障法三讀通過！　每單報酬不得低於45元強制業者投保

外送員保障法三讀通過！　每單報酬不得低於45元強制業者投保

「跟名嘴反著走才會有錢」帥過頭認黑心投資客　嗆網友：酸我15年還沒買房的人最渣！｜地產詹哥老實說完整版 EP291

「跟名嘴反著走才會有錢」帥過頭認黑心投資客　嗆網友：酸我15年還沒買房的人最渣！｜地產詹哥老實說完整版 EP291

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面