政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃仁勳找姚仁喜操刀輝達總部設計　李四川曝創意簽約規劃

記者陳家祥／台北報導

輝達執行長黃仁勳在CES開展後的全球記者會上證實，若收台北市長蔣萬安的邀請，將出席輝達總部進駐北士科簽約記者會。台北市副市長李四川今（7日）說，黃仁勳執行長對於總部有一些看法，希望能夠再精進，也找了台灣相當有名的姚仁喜建築師來承接建築的設計，黃也邀姚到美國看了總部規劃。另外，針對簽約的規劃，李透露，黃仁勳不喜歡制式流程，因此規劃帶黃及輝達員工到T17、T18看一看，拜一下旁邊的土地公廟，也會準備士林夜市小吃等，就在那裡去做簽約。

▲▼台北副市長李四川受訪。（圖／記者陳家祥攝）

▲台北副市長李四川受訪。（圖／記者陳家祥攝）

李四川說，先報告一下輝達現在的進度，原則上在簽約之前有2件事必須要辦，第一是輝達的投資計劃書，依現在的進度大概在1月中，他們就會把投資計劃書送進市政府審查，原則上在1月底之前絕對會把計劃書審查完畢。

第二，是都市計劃的變更。李四川說，黃仁勳執行長對於總部有一些看法，希望能夠再精進，也找了台灣相當有名的姚仁喜建築師來承接建築的設計。李透露，姚建築師也到過美國去看輝達的總部，自己也跟姚見了幾次面，就他們要修改的部分，現在已經納入所有的都市計劃委員會做檢討，目前預定在26日開都委會審查，順利的話大概在1月底不管是投資計劃書、都市計劃變更，都會完成。

李四川說，黃仁勳執行長大概在1月底會來台灣參加公司尾牙，昨天也聽到記者問他說，如果蔣市長邀請他來簽約，他也很樂意。其實在上個月，市長也有跟他用email邀請他，包括上一次他們副總裁來，市長也有邀請他。

至於簽約的部分，李四川說，其實幕僚作業在前2個禮拜就已經做規劃，本來形式上是希望在桌上做簽約，但據雙方幕僚協調，黃仁勳執行長是希望不要那麼僵硬，所以會規劃一個比較創意、有科技感。

李四川透露，會帶黃仁勳到T17、T18現場看一看，也許可以邀請輝達在台北的員工也一起去看一看他們新的辦公室。另外，如果他們願意，也會去旁邊的土地公廟去拜拜，準備一下士林夜市的一些小吃，就在那裡去做一個簽約的儀式，大概現在的進度大概就是這樣子。

媒體追問，邀請函已經寄出去了嗎？李四川說，其實市長在上個月就已經邀請了，所以市長今天又特別寫了email邀請黃仁勳希望在月底回來，大概如果他願意，就由市長跟他來做簽約。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

