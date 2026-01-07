基層焦慮新北母雞在哪？　國民黨：議會會期後會有完整結果

▲國民黨副祕書長兼組發會主委李哲華。（圖／記者鄭佩玟攝）



記者鄭佩玟／台北報導

針對2026新北市長選舉，民進黨徵召立委蘇巧慧，民眾黨主席黃國昌有意參選，國民黨人選未定，但有「藍白合」空間，傳出預計3月底藍白協調確認由誰出戰。國民黨組發會主委李哲華今（7日）表示，新北市還是依照國民黨的提名作業規定，由新北市黨部先進行溝通協調，應該在整個議會的會期之後，大概就有一個比較完整的結果。

對於藍營內部焦慮徵召布局速度太慢，李哲華說，國民黨跟民眾黨都有各自的提名節奏，在一些預計藍白合的提名縣市，新竹市已經有共識禮讓高虹安連任，宜蘭縣、嘉義市，民眾黨已經進行完成徵召，國民黨內部自己也還在溝通協調中。

李哲華強調，平時與民眾黨秘書長周榆修都有保持密切聯繫，目前兩黨的默契跟共識，是希望先著墨未來縣市共同的政見願景，第二階段才是提出人選。

新竹縣部分，在立委林思銘退出初選後變成兩將對決，副縣長陳見賢與立委徐欣瑩各出奇招爭取黨提名，李哲華表示，上次協調後，結論有交給當地最高的黨政首長，也就是新竹縣長楊文科，現在由楊文科在負責做進一步的溝通協調，自己也有與楊文科保持密切的聯繫，一切往順利和諧的方向在走。

