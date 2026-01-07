石崇良坦言未設「少子女化辦公室」　黃國昌：公開打臉行政院說法

記者崔至雲／台北報導

藍白兩黨日前共推「台灣未來共同帳戶」政策草案，民眾黨立委黃國昌當時質疑衛福部從未成立「少子女化辦公室」，但行政院稱2017年就已成立；黃國昌今（7日）質詢時問衛福部長石崇良，是否有成立少子女化辦公室？石坦言，「我們確實沒有成立少子女化對策辦公室」。

行政院發言人李慧芝去年12月25日指出，衛福部早在2017年就於部內成立任務編組性質的「少子女化對策辦公室」，跨司署共同研議相關政策，2018年，中央政府進一步拉高層級，在行政院的主導下，提出少子女化對策計畫，跨部會合作、推動各項生育支持政策。

▲民眾黨立委黃國昌質詢衛福部長石崇良。（圖／翻攝自youtube/國會頻道）



黃國昌上午於立法院司法及法制、衛環聯席會議質詢石崇良時，他質疑，先前他曾說少子女化辦公室是騙局一場，結果行政院派發言人稱有成立，但民眾黨團發函衛福部索取少子女化辦公室成立半年的所有資料交出來，但衛福部不交，「要你們交資料到現在不交，現在衛福部是怎麼樣，官威很大嗎？今天下班以前送來有沒有問題？」

石崇良回應，「我們確實沒有成立這個少子女化對策辦公室」。黃國昌驚訝問，「那奇怪啦，為什麼行政院說有？你說沒有？誰講的是對的？」，石崇良回應，在院層級的話，他們有「少子女化對策計畫」。黃國昌再指出，行政院發言人說「衛福部有成立少子女化辦公室」，怎麼一個政府單位說詞，上面、下面不一樣？

黃國昌追問，2017年4月12日有沒有成立少子女化辦公室？石回應，「我在我的印象裡面沒有成立這個」。黃表示，沒有成立，講得非常的好，今天衛福部的部長公開打臉行政院說謊。

黃國昌要求衛福部下班前正式回函給他，石崇良表示沒有問題。黃說，「你就回函給我，說從來沒有成立過少子女化辦公室，所以黨團要的資料你們無從提供，因為從來沒有成立過少子女化辦公室」。石崇良重申，本部確實沒有成立過。

