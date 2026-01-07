曝黃仁勳1月底抵台！　蔣萬安：我邀請他參加T17、T18簽約

記者鄭佩玟／台北報導

輝達執行長黃仁勳於美國時間周二舉行全球媒體見面會，會上透露自己很快就會再次造訪台灣。此外，黃仁勳也被問到是否會出席輝達海外總部的簽約儀式，黃仁勳正面回應，如果收到北市府的邀情，應該會出席。台北市長蔣萬安今（7日）指出，黃仁勳確定1月底會來台灣，並受邀來參加T17、18簽約，「我也邀請他到旁邊的土地公廟拜拜祈福。」

▲蔣萬安今日出席雙永國民小學校舍暨地下公共停車場新建工程開工動土典禮。（圖／記者黃克翔攝）

輝達海外總部落腳北士科T17、T18基地，預計本月召開都市計畫審議會，完成基地整合後，可望於農曆年前完成簽約，屆時黃仁勳剛好也到台灣出席輝達尾牙，並與供應鏈會面，因此北市府積極與輝達協調，希望黃仁勳能親自出席簽約儀式。

黃仁勳周二受訪時釋出正面訊號，透露若收到北市府邀請函，應該會出席。目前市場普遍認為，黃仁勳出席簽約儀式的機率高，科技媒體Wccftech也提到，台灣是輝達供應鏈的重要一部分，黃仁勳也將台灣列為重要地區，在人工智慧供應鏈扮演重要角色。

蔣萬安受訪對此表示，去年11月自己就寫信給黃仁勳，邀請如果農曆年來台灣參加輝達尾牙的話，也可以來參加T17、18的簽約儀式，後來跟輝達副總Scott Ekman見面後，也再邀請一次。他說，現在黃仁勳已經確定1月底會來台灣，除了參加輝達的員工尾牙，「也同時受邀來參加T17、18簽約，並實際來走走看看、了解周邊環境，我也邀請他到旁邊的土地公廟拜拜祈福。」