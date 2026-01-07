七期虐殺案2人倒戈挺主嫌！見死者快掛了...幫戴APPLE手錶測心跳

記者許權毅／台中報導

台中七期虐殺案由國民法官庭密集審理，預計9日宣判。被告劉世惠今以證人身分說明案件細節，劉稱，同夥石庭彰、林姓少年本來是跟許男一夥要來騙自己錢，結果倒戈加入譴責許男。眾人發現許男生命跡象微弱，還替他戴上APPLE手錶後急救，偵測心跳。

▲台中七期虐殺命案5日起在台中地院國民法官庭審理，預計9日宣判。（圖／ETtoday資料照）



台中一間七期豪宅2024年10月發生一起命案，主嫌劉世惠因傳播小姐款項以及許男歷來請款事宜，雙方發生嚴重爭執，劉遂夥同其餘共犯，叫許男待在陽台，並且脫掉全身衣物，開始凌虐毆打許男，甚至用10種器具、方式虐打、餵食毒品，手段兇殘，導致許男重傷身亡，案件5日起由國民法官審理被告主嫌劉世惠、另名同夥劉季昀以及石庭彰。

不滿死者吞錢慣犯 石男、少年突倒戈

主嫌劉世惠自稱是商人，利用AI智能工具輔助自己的博弈、醫美、編程等生意。劉男稱，死者許男是自己的助理，同夥劉季昀是朋友、石庭彰是許男介紹要來擔任助理的。

事發當天，許男又跟自己討要9萬元，稱要交給前妻，但是先前已經給過許男10多萬。另外有一筆傳播小姐費用交給許男支付給傳播公司，許男沒有如實交付，反而私吞，另名同夥劉季昀也發現遭遇同樣事情，懷疑許男慣用此手法吞錢。

劉世惠說，事發當天發現許男跟石庭彰與林姓少年組成群組，就是合謀要還訛詐自己金錢。結果自己當場揭露了許男種種惡行，像是騙錢、賣毒、挖人牆角、用我名義詐騙，石男跟林少就倒戈，認為許男行為誇張，反過來挺自己。

▲劉世惠稱，是許男吞了款項才動手，否認有用老虎鉗拔牙。（圖／翻攝黑色豪門企業）



許男遭凌虐瀕死 嫌拿APPLE手表測心跳



劉世惠坦承，事發是自己先動手，但是沒有石男跟劉季昀稱的「老虎鉗拔牙」行為，老虎鉗上有許男DNA，是因為老虎鉗被棄置在許男邊，血液沾染到。

主嫌劉世惠回想，眾人發現許男手腳冰冷，脈搏微弱，就開始做CPR，3人輪流，就這樣做了數個小時，還拿APPLE手錶戴在許男手上，測量許男心跳，有看到60幾到70幾，感覺把人救活了，才打民間救護車，後來又打119請救護人員到場。但許男最終仍傷重身亡。

▲劉季昀說，也是認為遭許男侵吞傳播小姐費用不滿。（圖／ETtoday資料照）



小弟說詞反覆又誇大 對話紀錄變鐵證

劉季昀則說，確實就是因為覺得被許男侵吞傳播小姐費用不滿，許男又不斷跟劉世惠討錢，要求許男離開現場，但是許男不願走。

劉季昀表示，是自己把老虎鉗交給主嫌，認為他拿到後就是對許男拔牙。但是，劉季昀今日當庭說詞不斷翻異，說法與先前不同，辯稱是過往講話未講到細節，說法未詳盡。

檢方拿出劉季昀與傳播妹對話紀錄，可見劉季昀炫耀稱：「我先揍人，弟弟（許男）快被玩死了，門牙都被拔光，四肢斷了。有沒有認識護理人員，要幫他打消炎藥、營養針，不能讓他太早死，要維持生命！」等語。劉季昀也說，是跟傳播妹講話會誇飾，否認有上述犯行。

劉世惠、劉季昀、石庭彰以及林姓少年（不在本案審理範圍）等4人說詞有多處互相矛盾之處，對於案發細節，像是是誰使用老虎鉗拔牙一事，甚至出現完全背離情況。案件續行密集審理，預計9日宣判。