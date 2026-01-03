賴瑞隆：初選都是黨內優秀人才　真正對手是惡修財劃法的柯志恩

▲綠委賴瑞隆。（圖／翻攝民視直播）



記者杜冠霖／台北報導

今（3日）是2026民進黨高雄市長提名政見發表會，綠委賴瑞隆申論時介紹過去政務經歷，並表示，「我不只是準備好，我早已參與其中，也有政績讓市民檢驗我」。賴瑞隆提到，他主張成立育兒基金，將生育津貼加碼至5萬。疼惜長輩，將敬老卡提升至15,000點，在座3位候選人都是黨內非常優秀的人才，真正的對手，是惡修財劃法、提出「台北首都加三%」版本的柯志恩。高雄正處於關鍵時刻，承接陳其邁市長後任的責任重大。

賴瑞隆表示，他人生第一份政治工作，是擔任蘇貞昌院長的助理，接受最嚴苛的檢驗，隨後在勞委會追隨陳菊院長，深入勞工業務；進入高雄市政府，歷經建設局、觀光局、新聞局長和海洋局長，十年政務官經歷。高雄市政，「我不只是準備好，我早已參與其中，也有政績讓市民檢驗我」。謝長廷改變高雄形象，陳菊翻轉高雄命運，陳其邁打造高雄光榮，三位市長讓後人特別感念的是不只是市政的專注嫻熟，更為高雄未來20年鋪路，他們的遠見和承擔，造就高雄的發展和格局。

賴瑞隆指出，陳其邁當年推倒圍牆、打開港灣，自己是第一個往水裡丟東西的人，2013年邀請第一個巨型IP黃色小鴨在台灣的港灣，這就是現在的亞灣模式；陳菊院長2009年舉辦史上最成功的世界運動會，後續由他邀請五月天來到高雄舉辦第一場五萬人演唱會，洗刷蚊子館的疑慮，這是後來的演唱會經濟。

賴瑞隆表示，自己再以十年立委的角色，連續19個會期獲公督盟優秀立委的肯定，為高雄爭取超過6千億經費。這次初選，提出12場政見願景，涵蓋產業、交通、觀光、文化、社會福利、農漁與區域均衡。也是唯一提出亞灣3.0「大亞灣計畫」的候選人：以58公頃205兵工廠用地導入TOD，配合規劃大巨蛋、15公頃亞灣森林公園，結合企業總部、智慧商辦，整合高鐵延伸進入高雄火車站，串連捷運及輕軌路網，讓大高雄交通更加便捷，打造大高雄的均衡發展。

賴瑞隆強調，他有「三個第一」：第一，率先提出攸關高雄未來發展的大亞灣計畫；第二，率先提出制定差別電價，讓承受外部成本的城市獲得公平合理的對待；第三，率先揭露柯志恩提出財劃法惡修，讓高雄損失200億，也因此守住高雄更加重要。

賴瑞隆表示，社會福利方面，他主張成立育兒基金，將生育津貼加碼至5萬，並贈送孕哺枕。疼惜長輩，要將敬老卡提升至15,000點，擴大使用範圍，讓長輩終身學習、在地安老。在座3位候選人都是黨內非常優秀的人才，真正的對手，是惡修財劃法的柯志恩。柯志恩提出「台北首都加三%」版本，自己立即批判，並要求對高雄、中南部不利的分配立刻修正。高雄正處於關鍵時刻，承接陳其邁市長後任的責任重大。