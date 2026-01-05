機車不見先別慌　大武警提醒先確認鑰匙與停放位置

▲大武警陪同查找找回「消失」機車。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

機車是台灣民眾日常生活中不可或缺的交通工具，多數家庭至少擁有一輛，無論通勤上班上課、外出採買或接送家人，都相當便利。然而，因使用頻率高、停放地點多元，機車也成為不法分子覬覦的目標，竊案時有所聞，尤其在趕時間或一時疏忽未拔鑰匙的情況下，更容易成為竊嫌下手的對象。

日前，大武派出所警員程振豪接獲許姓民眾報案，表示其機車突然不見，懷疑遭竊。許民神情緊張，向警方說明機車「失蹤」的經過。程員一邊耐心傾聽，一邊安撫其情緒，並同步釐清相關細節。經了解後發現，許民不僅隨身攜帶機車鑰匙，連備用鑰匙也未遺失，警方研判案情可能另有原因，遂進一步詢問其最後一次使用機車的時間與地點。

經進一步確認，許民回想起稍早曾騎乘機車前往大武火車站搭車返家。程員隨即陪同其前往火車站停車場查找，果然發現該部機車仍完好無損地停放於原處。此時許民才恍然大悟，想起自己騎車前往車站搭車，一時忘記停放位置，當場放下心中大石，並對警方細心、沉著且耐心的協助表達由衷感謝。

大武警分局表示，機車竊案多發生於民眾一時疏忽之際，提醒民眾停車熄火後務必再次確認鑰匙已拔除，並確實上鎖龍頭鎖，可有效降低遭竊風險。此外，偶爾也會因一時匆忙而忘記停車地點，若發現機車不見，應先冷靜確認鑰匙是否仍在身上，並回想最後停放位置，往往即可順利尋回。如仍有疑慮，可就近向派出所求助或撥打110報案，警方將持續守護民眾人身與財產安全。