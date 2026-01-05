藍委high喊林宜瑾撤兩岸條例草案　辦公室打臉：根本還沒送出去

▲民進黨立委林宜瑾。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蘇靖宸、詹詠淇／台北報導

針對民進黨立委林宜瑾提修《兩岸人民關係條例》，擬將兩岸關係改為「台灣與中國關係」，並刪除條文中「國家統一」的字眼，已獲20名同黨立委連署，國民黨立法院黨團書記長羅智強今（5日）在臉書表示，「賴清德子弟兵林宜瑾的《兩國條例》撤案了」；藍委徐巧芯也說，「她（指林宜瑾）已經送案了，早上到議事處把案子撤了」。但林宜瑾辦公室回應，該案還躺在辦公室，也沒人撤簽，根本沒送出去，還沒成案何來撤案？不過，確實有要針對法案內容進行調整。

林宜瑾3日預告將提上述修法後，引發政壇關注。國民黨立委許宇甄說，不該碰觸的紅線就不要碰，憲法不是政治算計的工具，更不該是短期爭取民調、塑造個人形象的素材，而總統賴清德應該出面講清楚，這次修法是不是民進黨的主張。陸委會則回應，《兩岸人民關係條例》具高度政治敏感性，相關修正都必須獲得社會多數共識。

另外，中國國台辦強調，此舉公然挑戰「台灣是中國一部分的歷史和法理事實」，是赤裸裸推動「法理台獨」，並警告如果「台獨」分裂勢力「觸碰紅線」，大陸必將依據《反分裂國家法》，採取斷然措施，予以迎頭痛擊。

▼林宜瑾提案修兩岸條例。（圖／林宜瑾國會辦公室提供）