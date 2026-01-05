傳賴、卓擬下鄉宣講總預算　王鴻薇諷：要講就請用功別再自創憲法

▲國民黨立委王鴻薇。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇靖宸／台北報導

115年度中央政府總預算案尚未交付立法院各委員會審查，1.25兆國防特別預算條例也遲無法排進立法院議程，傳總統賴清德、行政院長卓榮泰將為此下鄉宣講。對此，國民黨立委王鴻薇今（5日）表示，不要像大罷免一樣一直傳遞錯誤訊息，且賴清德一定要好好用功，不要再自創了「賴清德憲法條文」，要講總預算就請好好用功，不要造謠。

王鴻薇5日上午在立法院接受媒體聯訪。對於總預算還沒付委審查，傳出民進黨有一些策略，其中之一是卓榮泰跟賴清德將下鄉跟民意溝通？王鴻薇說，她已經注意到，現在賴總統以中央政府總預算跟1.25兆國防預算為名對在野黨的政治攻擊，近一個月來，賴在任何場合都會提到總預算，並用此攻擊在野黨。

王鴻薇表示， 但她覺得一定要提供正確訊息，不要像大罷免一樣一直傳遞錯誤訊息。王也諷，賴清德一定要好好用功，不要再出現《憲法》裡完全沒講到必須在12月31日審完預算，竟然自創了一個「賴清德憲法條文」，你要講總預算就請好好用功，不要造謠。

對於賴清德允諾今年基本薪資要跨過3萬元，王鴻薇說，她覺得是可以討論，因為大家可以看到勞工非常辛苦，既然賴說今年的經濟成長是15年來最好，超過7%，在這樣的狀況下，「我們也支持基本工資調整」。