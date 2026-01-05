　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

深夜酒駕釀危機！泡菜妹開賓士「失控衝撞列車」　31人緊急疏散

▲▼南韓20多歲女子酒駕開著白色賓士闖平交道，與列車衝撞。（圖／龍山消防署）

▲南韓20多歲女子酒駕開著白色賓士闖平交道，與列車衝撞。（圖／龍山消防署）

記者羅翊宬／編譯

深夜酒駕釀禍！南韓首爾市龍山區昨（4）日晚間發生一起驚險事故，20多歲女子酒醉後開著一輛白色賓士，整輛車失控衝入鐵軌，與行駛中的京義中央線列車正面碰撞，導致車上31名乘客緊急疏散，並波及多班列車運行。所幸事故並未造成人員傷亡，但鐵路交通一度嚴重受阻。

根據《韓聯社》、《週刊朝鮮》，事故發生於4日晚間11時55分，地點位在首爾市龍山區西冰庫洞一帶。警方指出，20多歲女性A某當時在飲酒狀態下，從二村漢江公園第一停車場駕車行駛，途中車輛失控，直接駛入西冰庫北部平交道的鐵軌上，動彈不得。

接獲通報後，警方立即趕赴現場，並對A某進行酒精測試，結果顯示其血液酒精濃度超過0.08%，已達吊銷駕照標準。警方隨後以酒駕嫌疑，對其採取不拘留立案。

報導指出，該輛轎車卡在鐵軌上不久後，正從漢南站開往西冰庫站方向的京義中央線列車駛來，來不及完全煞停，最終與轎車發生碰撞。事故雖未造成駕駛或列車乘客傷亡，但列車右前方與轎車右後方均出現明顯損壞。

碰撞發生後，車上31名乘客在列車工作人員引導下自行疏散撤離，現場一度相當混亂。受事故影響，包括事故列車在內，共有高速列車2班、電車2班出現延誤或停駛情形，後續共4班列車乘客在韓國鐵道公社（KORAIL）人員協助下，改搭其他交通工具返家。

警方隨後出動拖吊車，將事故轎車自鐵軌上移除，並恢復鐵路通行。相關單位表示，事故處理期間，京義中央線部分區段一度出現行車延誤，但在清理完成後已陸續恢復正常。

警方表示，目前正進一步釐清事故的具體經過，包括車輛為何會誤闖鐵軌、是否涉及其他違規行為等，並將依相關法規對駕駛人追究責任。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
355 1 0204 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台股攻上3萬點「1檔ETF」竟下跌　回不到發行價！陳重銘：改
陸26歲正妹被男友騙到柬埔寨　雙腿遭打斷丟路邊
台積電貢獻近9成！台股飆漲755點史上第6高　上市櫃1398
19歲無照男、16歲少女雙亡！機車炸火光噴30m才停下
珉娥突大動作刪IG！　公司緊急發聲
快訊／台積電內鬼！又1工程師遭起訴　求刑8年8月

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

男闖停機坪「鑽客機引擎」捲葉片身亡！　家屬提告求償近950萬

深夜酒駕釀危機！泡菜妹開賓士「失控衝撞列車」　31人緊急疏散

東京豐洲市場「第一鮪魚」5.1億日圓天價成交　社長：要拚命工作了

絕望求生！俄兵舉牌「我想活下去」向無人機投降　哀求烏軍俘虜

國際法已死！　彭博：川普正在打造「新世界秩序」

高市早苗談日中關係：未關上與中國對話大門

馬杜洛夫婦明首度紐約受審　涉毒重罪恐判無期！辯方鎖定主權豁免

大選贏馬杜洛3百萬票！　委內瑞拉流亡領袖宣布「我才是總統」

通勤族一大早嚇壞！馬匹奔馳街頭「警車尾隨」　奔逃後自行返校園

掌權最多10年　馬來西亞首相安華宣布限制首相任期

胡瓜「買票硬塞錢」檢場傻眼！　潘若迪「求助AI」遭冷笑回應XD

馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

美軍押解馬杜洛抵達紐約！　下周受審最重「終身監禁」

貓狗姐弟彼此超愛互相打鬧　和好後幫舔毛實際感情超好

龜龜翻車命懸一線同伴暴衝救援　網友驚呆：原來烏龜會衝刺！

開第一槍！禽獸高官性侵少女　林岱樺籲其他受害者出面

「橘色大麵包」占臥推椅不練　店長偷睡中假裝組間休息

大狗和小狗同時搶玩具　體型差距太大根本搶不贏

台南廢棄物起火狂冒黑煙！火勢猛烈延燒工廠　警消急灌救

新北情侶過馬路被剎停機車嚇到　騎士嗆「怎樣？」2男揮拳互告

男闖停機坪「鑽客機引擎」捲葉片身亡！　家屬提告求償近950萬

深夜酒駕釀危機！泡菜妹開賓士「失控衝撞列車」　31人緊急疏散

東京豐洲市場「第一鮪魚」5.1億日圓天價成交　社長：要拚命工作了

絕望求生！俄兵舉牌「我想活下去」向無人機投降　哀求烏軍俘虜

國際法已死！　彭博：川普正在打造「新世界秩序」

高市早苗談日中關係：未關上與中國對話大門

馬杜洛夫婦明首度紐約受審　涉毒重罪恐判無期！辯方鎖定主權豁免

大選贏馬杜洛3百萬票！　委內瑞拉流亡領袖宣布「我才是總統」

通勤族一大早嚇壞！馬匹奔馳街頭「警車尾隨」　奔逃後自行返校園

掌權最多10年　馬來西亞首相安華宣布限制首相任期

藥劑師偷賣「瘦瘦針」　竟是衛教妻盜蓋醫師章連開12張假處方

台股站上3萬點　群益投信：今年Q1善用「馬力夯」投資策略

專家預言「2026年是AI實用元年」　告別盲目追逐大模型「這3大應用」才是未來

海端鄉長盃慢壘賽登場　關山警舉牌宣導防詐與交安

去年貨櫃船訂單新增415萬箱、總量達1130萬箱　船廠產能趨於飽和

台新銀獨家承作北捷收單　Richart卡LINEPay等百大通路領券最高8%

男闖停機坪「鑽客機引擎」捲葉片身亡！　家屬提告求償近950萬

錯過火車行程夜晚抵達　池上警助日籍旅客順利入住度假村

警民聯手守護荷包　豐里警即時戳破假貸款詐騙

深夜酒駕釀危機！泡菜妹開賓士「失控衝撞列車」　31人緊急疏散

【四貓護駕】寶寶躺床被貓主子包圍！太療癒啦♥

國際熱門新聞

控訴美軍冷血襲擊　委內瑞拉80人陣亡

委內瑞拉防長：武裝部隊已啟動全面戰備狀態

美軍一夜活捉馬杜洛！中共國師哽咽自搧巴掌

日知名軟糖出護手霜「長超像」 台遊客吃一半吐掉：怪怪的

委內瑞拉「超級內鬼」引路　輕鬆生擒馬杜洛

下一個委內瑞拉？ 　川普點名拉美3國要「他」小心點

被川普警告　哥倫比亞宣布進入一級戰備

改口！委國代理總統：願與美國合作

白宮副幕僚長妻子暗示：格陵蘭，快了

馬杜洛去年嗆川普「來抓我」！白宮PO片開酸

大選贏馬杜洛百萬票　流亡領袖：我才是總統

古巴慘了？　痛失盟友馬杜洛「恐陷斷油斷電」

馬杜洛疑「比讚」照曝　被押喊新年快樂

川普：委內瑞拉新總統若「不做正確的事」　將付慘痛代價

更多熱門

相關新聞

東京「第一鮪魚」5.1億日圓天價成交

東京「第一鮪魚」5.1億日圓天價成交

日本東京豐洲市場今日（5日）迎來眾所矚目的開市首拍，備受關注的「第一鮪魚」（一番マグロ）最終以驚人的5億1,030萬日圓（約新台幣1億227萬元）成交，打破歷史最高紀錄，震撼日本壽司業界。

高市早苗：未關上與中國對話大門

高市早苗：未關上與中國對話大門

賓士男洗完車躺駕駛座命危　裝葉克膜搶救中

賓士男洗完車躺駕駛座命危　裝葉克膜搶救中

馬匹奔馳街頭「警車尾隨」　自行奔馳返校

馬匹奔馳街頭「警車尾隨」　自行奔馳返校

金正恩怕了？昨視察飛彈試射「強調核嚇阻」

金正恩怕了？昨視察飛彈試射「強調核嚇阻」

關鍵字：

日韓要聞南韓賓士酒駕平交道首爾

讀者迴響

熱門新聞

陸正妹「流浪柬埔寨街頭」恍惚照震驚網

快訊／韓國民影帝安聖基離世！享壽74歲

快訊／好市多會員費4月起漲至1500元！10年來首度調整

朴娜勑「車震」男伴是誰？昔激戰成勛「拔不出」

「載具多1動作」爽領700元　一票果粉才知道：真的中獎

控訴美軍冷血襲擊　委內瑞拉80人陣亡

即／綠營女悍羈押禁見！3連霸前議員涉助理費不法

一票用錯！菜瓜布「綠皮黃海綿」刷餐具GG

兩度在軍營內性侵同袍染梅毒　淫男遭重判7年

獨／馬國畢欠債…2演藝圈大哥伸援手　康康暖舉曝光！

禾浩辰才求婚「吳品潔急售3000萬名錶」！

最低時薪變196元！飲料店嘆：營業額都不夠

關西機場店鋪「遺失美工刀」！旅客重新安檢　航班取消

委內瑞拉防長：武裝部隊已啟動全面戰備狀態

談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

更多

最夯影音

更多
胡瓜「買票硬塞錢」檢場傻眼！　潘若迪「求助AI」遭冷笑回應XD

胡瓜「買票硬塞錢」檢場傻眼！　潘若迪「求助AI」遭冷笑回應XD
馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

美軍押解馬杜洛抵達紐約！　下周受審最重「終身監禁」

美軍押解馬杜洛抵達紐約！　下周受審最重「終身監禁」

貓狗姐弟彼此超愛互相打鬧　和好後幫舔毛實際感情超好

貓狗姐弟彼此超愛互相打鬧　和好後幫舔毛實際感情超好

龜龜翻車命懸一線同伴暴衝救援　網友驚呆：原來烏龜會衝刺！

龜龜翻車命懸一線同伴暴衝救援　網友驚呆：原來烏龜會衝刺！

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面