深夜酒駕釀危機！泡菜妹開賓士「失控衝撞列車」　31人緊急疏散

▲南韓20多歲女子酒駕開著白色賓士闖平交道，與列車衝撞。（圖／龍山消防署）

記者羅翊宬／編譯

深夜酒駕釀禍！南韓首爾市龍山區昨（4）日晚間發生一起驚險事故，20多歲女子酒醉後開著一輛白色賓士，整輛車失控衝入鐵軌，與行駛中的京義中央線列車正面碰撞，導致車上31名乘客緊急疏散，並波及多班列車運行。所幸事故並未造成人員傷亡，但鐵路交通一度嚴重受阻。

根據《韓聯社》、《週刊朝鮮》，事故發生於4日晚間11時55分，地點位在首爾市龍山區西冰庫洞一帶。警方指出，20多歲女性A某當時在飲酒狀態下，從二村漢江公園第一停車場駕車行駛，途中車輛失控，直接駛入西冰庫北部平交道的鐵軌上，動彈不得。

接獲通報後，警方立即趕赴現場，並對A某進行酒精測試，結果顯示其血液酒精濃度超過0.08%，已達吊銷駕照標準。警方隨後以酒駕嫌疑，對其採取不拘留立案。

報導指出，該輛轎車卡在鐵軌上不久後，正從漢南站開往西冰庫站方向的京義中央線列車駛來，來不及完全煞停，最終與轎車發生碰撞。事故雖未造成駕駛或列車乘客傷亡，但列車右前方與轎車右後方均出現明顯損壞。

碰撞發生後，車上31名乘客在列車工作人員引導下自行疏散撤離，現場一度相當混亂。受事故影響，包括事故列車在內，共有高速列車2班、電車2班出現延誤或停駛情形，後續共4班列車乘客在韓國鐵道公社（KORAIL）人員協助下，改搭其他交通工具返家。

警方隨後出動拖吊車，將事故轎車自鐵軌上移除，並恢復鐵路通行。相關單位表示，事故處理期間，京義中央線部分區段一度出現行車延誤，但在清理完成後已陸續恢復正常。

警方表示，目前正進一步釐清事故的具體經過，包括車輛為何會誤闖鐵軌、是否涉及其他違規行為等，並將依相關法規對駕駛人追究責任。