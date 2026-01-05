小貨車搶快左轉！19歲無照男、16歲少女雙亡　機車炸火光噴30m才停

記者游瓊華、戴若涵／雲林報導

雲林縣二崙鄉永定村154縣道與雲35路口，3日晚間6時許發生一起奪命車禍！一輛小貨車搶快跨越雙黃線左轉時，與對向雙載機車發生碰撞，由於撞擊力道猛烈，機車噴飛約30公尺遠，造成19歲曾姓無照騎士、16歲曹姓女乘客死亡。

▲雲林死亡車禍，19歲無照騎士、16歲少女雙亡（圖／記者游瓊華翻攝，下同）

據了解，曾姓騎士為無照駕駛、近期正在等當兵，事發當時他與曹姓女友人要前往西螺街上逛逛，不料，途中與載運蔬菜由61歲程姓女駕駛開的小貨車發生碰撞，2人當場噴飛。警消獲報趕抵現場，趕緊將2人送醫搶救，但人仍因傷勢過重宣告不治。

警方初判，程女駕駛小貨車時，因搶快跨越雙黃線未依規定左轉，才會與對向雙載機車發生碰撞，但詳細肇事原因以及責任歸屬仍有待進一步調查釐清。透過附近監視器畫面可發現，事發當下撞擊力道猛烈，機車一路滑行約30公尺撞上路邊停放的車輛才停下，過程中與路面摩擦還不斷炸出火光，畫面相當驚人。

西螺警分局指出，即日起已要求外勤派出所加強取締闖紅燈、逆向行駛、酒後駕車、無照駕駛、未戴安全帽、超速等重大交通違規，也呼籲民眾遵守交通法規，保障自己及他人生命安全，另執法是為了保障安全，希望鄉親能理解並支持。