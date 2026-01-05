東京豐洲市場「第一鮪魚」5.1億日圓天價成交　社長：要拚命工作了

▲「壽司三昧」社長木村清以5.1億日圓標下「第一鮪魚」。（翻攝自日テレNEWS YouTube頻道）

圖文／鏡週刊

日本東京豐洲市場今日（5日）迎來眾所矚目的開市首拍，備受關注的「第一鮪魚」（一番マグロ）最終以驚人的5億1,030萬日圓（約新台幣1億227萬元）成交，打破歷史最高紀錄，震撼日本壽司業界。

壽司名店「喜代村」睽違6年奪標 社長笑稱：要死命工作了

根據《YAHOO JAPAN》報導，這次標下「第一鮪魚」的是知名連鎖壽司店「すしざんまい」社長木村清。這也是他時隔6年再次奪回這項極具象徵意義的頭銜。面對破億天價，木村清社長在受訪時難掩驚訝地表示：「這真的是條好魚，但價格實在太嚇人了，接下來我得死命工作才行。」

他分析，價格會一路飆升到5億日圓以上，主因是拍賣現場競爭激烈，「有兩、三個對手在競價，價格就停不下來，但這就是拍賣的規則，也沒辦法。」

傳奇獵手再建功 243公斤大間鮪魚登基

▲「第一鮪魚」重達243公斤。（翻攝自日テレNEWS YouTube頻道）

今年的「第一鮪魚」是來自青森縣大間港、重達243公斤的黑鮪魚。捕捉到這條巨魚的漁夫，是現年60歲、擁有45年捕魚資歷的傳奇漁師伊藤豐一。

伊藤豐一曾在20多歲時就釣過「第一鮪魚」，過去甚至有捕捉過440公斤巨鮪的紀錄。他在睡夢中得知喜訊，受訪時驚魂未定地表示：「這金額大到我完全沒有實感，跟一般的市價行情相比簡直是天差地遠，真的嚇了一大跳。」

平價回饋消費者 1.2萬貫壽司各分店限時開賣

根據估算，這條243公斤的黑鮪魚約可製作成1萬至1.2萬貫壽司。儘管標價高達5億日圓，但喜代村社長木村清仍堅持「賠本」回饋顧客：

．供應方式： 每人限點一貫。

．販售價格： 維持店內常規售價（大腹657日圓、中腹547日圓、赤身437日圓）。

木村社長表示，希望能藉由這次活動，讓今年成為一個充滿活力、開朗且全民都能享受的年度。目前這條天價鮪魚已在築地本店完成解體，並陸續運往全國各分店供饕客享用。



更多鏡週刊報導

川普幕僚妻子貼文「放格陵蘭地圖」惹議 丹麥總理回擊：停止威脅！

奪冠遭醫院懲處 中國「最快女護士」張水華宣布辭職：走一步算一步

日本街頭驚見警車追逐 棕馬出逃「逍遙」20分鐘自行返回大學