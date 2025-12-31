3綠候選人迎戰地方家族勢力　劉建國：我乘載人民使命他們是家族使命

▲民進黨縣市長提名記者會，總統兼民進黨主席賴清德出席。（圖／記者許靖騏攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨今（31日）召開縣市首長提名記者會，確定徵召綠委陳素月參選2026彰化縣長、基隆議長童子瑋參選2026基隆市長、綠委劉建國參選2026雲林縣長。而三人對手都是地方家族勢力出身，陳素月表示，面對家族勢力會有壓力，民意是最堅實後盾，會勤跑基層爭取鄉親支持。劉建國強調，他是乘載人民賦予的使命努力打拼，他們的使命是家族賦予，自然會有市場區隔。童子瑋則強調，自己為的是城市發展不是家族使命，每天兢兢業業努力、打破家族政治。

童子瑋致詞時表示，他是現任的基隆市議會議長，也希望一年以後，能夠以市長身分服務家鄉基隆，隨著台北港的興起，基隆第一大港的角色逐漸被取代，商業沒有以前那麼活躍，店家變少了、人也變少了、基隆被大家重視的程度，也不像以前那樣有氣勢。後來去桃園讀完四年的大學回到了基隆，發現這座城市跟他小時候記憶已經完全不同，基隆的年輕人消失了、活力不見了。

童子瑋強調，所以他決定參與政治，因為他看過基隆最繁華的年代，這座城市有值得被看見的地方，10年前基隆開始不一樣，那時候民進黨的林右昌市長，把大基隆歷史場景再現，把國門廣場的圍籬打開，所以他2020年在賴清德總統的引薦下，透過蔡英文總統跟林右昌市長的推薦，正式加入民進黨。在這個政黨裡看見的，是所有的地方首長，都是真真正正的實力派，每一次的評比，他們都名列前茅，選民談起城市的改變跟新的氣象，說的都是民進黨的首長。

童子瑋提到，然而這三年，林右昌市長任內好不容易打開了一點機會，看見了希望，結果現在又重新回到谷底，幾乎每一次的媒體評比都是倒數，不是倒數第一，就是倒數第二。每一個調查排行榜上，基隆做為台灣頭，卻變成了台灣尾。自己也要向市民報告，他一定會把這座城市的樣子，最美的樣子找回來，會讓那些不相信基隆有未來的人，再相信一次基隆。

陳素月表示，感謝彰化鄉親栽培才有機會站在這裡，也要初選期間另外三位努力打拼的同志，自己也會努力凝聚黨內共識、打贏這場選戰。自己是農村家庭出身、從未想過有一天會從政，命運安排如此奇妙，服務才是落實民主唯一途徑，因為勤跑基層，自己了解鄉親的需要，包含農業、交通、勞工問題等等，一一爭取相關經費改善，未來如果能獲得鄉親支持，為彰化打拼，也會繼續用心傾聽，包含彰化人口流失、平均薪資低、重大建設延宕，這些都亟待解決。

劉建國指出，除了關注雲林醫療資源升級，也要將雲林結合嘉義、彰化，打造成中藥廊道，甚至在發展出規模後，可以將中藥改名為「台藥」，一舉打出台灣品牌知名度。過去努力打拼農委會提高到農業部，讓農業創造更大價值，讓農民可以從從容容、游刃有餘，打造更多在雲林的農業專區，甚至生技、科技的園區，民以食為天，農業還是國本，讓農業提升，產值看的到、價值看的到，讓農民有更多保障。