男闖停機坪「鑽客機引擎」捲葉片身亡！　家屬提告求償近950萬

▲ 埃芬格爬進達美航空客機引擎身亡。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國猶他州鹽湖城國際機場2024年元旦發生駭人事件，30歲男子凱勒．埃芬格（Kyler Efinger）在2024年新年當天鑽進運轉中的達美航空客機引擎後死亡。他的父母近日對鹽湖城政府提起訴訟，指控機場安全漏洞導致兒子喪命。

《紐約郵報》報導，法院文件顯示，埃芬格當晚約9時在機場等飛機時躁鬱症發作，開始在走道上來回踱步，隨後進入猶他爵士隊商店購買一件球衣，行為異常到店經理為了「盡快完成交易」甚至少收了錢，但他離開時將包包遺留在店內，經理因此通報機場營運部門。

埃芬格隨後赤腳、襯衫半開地在航廈內狂奔，大喊自己的包包被「綁架」，要求店經理退還他的200美元。眼看埃芬格越來越激動，店經理和同事感到不安，趕緊聯絡機場保安，埃芬格見狀不顧行李便朝A1登機門方向逃跑。

晚間約9時52分，埃芬格手中提著鞋子，試圖開啟上鎖的登機橋門，這時一名清潔工與他短暫交談，但沒有明顯效果。1分鐘後他再度嘗試開啟另一扇門，用力拉扯時跌倒，隨即起身用鞋子猛敲窗戶，接著竟成功通過航廈的緊急出口門，進入停機坪。

訴狀指控，這扇門未裝設適當的延遲解鎖系統，若有安裝，按下推桿後必須等待約15至20秒才會解鎖，「鹽湖城未設置任何障礙，阻止明顯精神錯亂的人自由進入充滿危險的停機坪」，且他推開緊急出口門的動作應立即通知相關人員確切時間和地點，但市府員工「不知道埃芬格從哪裡出去，或無法清楚傳達資訊。」當局在幾分鐘後才找到他的逃脫路線，調度員和警方溝通似乎發生混亂。

進入停機坪後，埃芬格在嚴寒天氣中脫掉褲子和內褲，僅穿著球衣和襪子，跑向一架正要滑行至跑道的空中巴士客機，但機場人員並未警告航管或機師有人闖入。

埃芬格最終爬進運轉中的引擎內，辮子被引擎葉片捲住，因「頭部被強行拉向引擎葉片造成鈍器外傷」死亡。機師發現異狀後立刻關閉引擎，但為時已晚。

埃芬格10年前被診斷患有躁鬱症，偶爾會出現「明顯迷失方向」的症狀。訴狀主張，若警察「早30秒找到他」，埃芬格可能還活著，當晚他原定搭機前往探望生病的祖父，卻因機場「危險的設計和營運」釀成悲劇，父母要求逾30萬美元（約新台幣944萬元）賠償並進行陪審團審判。鹽湖城市長辦公室發言人尚未回應置評要求。