地方 地方焦點

警民聯手守護荷包　豐里警即時戳破假貸款詐騙

▲員警與超商攜手成功阻詐。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲員警與超商攜手成功阻詐。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東警察分局豐里派出所日前接獲轄內超商通報，指出有民眾疑似遭遇詐騙情事，請求警方到場協助。員警獲報後立即趕赴現場了解狀況。

據了解，超商店員發現該名民眾神色緊張，不斷查看手機 LINE 訊息，對話內容涉及金錢繳付與操作指示，行徑異常，研判可能遭詐騙，遂主動通報警方處理。警方到場時，該名民眾仍與對方通話中，員警隨即接手應對，詐騙集團察覺情況不對後，立即掛斷電話，詐騙行為當場曝光。

隨後，經民眾同意，警方檢視其手機對話紀錄，發現對方自稱為貸款公司人員，要求須先繳納新台幣9,000元手續費，方能進行撥款，並指示民眾掃描超商條碼繳費。警方指出，該手法屬於典型「假貸款」詐騙，凡要求先行繳費、匯款或購買點數作為核貸條件，皆為詐騙慣用手段。

經警方耐心說明詐騙手法與實際案例後，民眾才恍然大悟，所幸在超商店員機警察覺及警方即時介入下，成功攔阻新台幣9,000元的金錢損失。

台東警察分局提醒，詐騙集團常透過 LINE 等通訊軟體聯繫民眾，刻意規避電話或視訊聯繫，以降低被識破風險。民眾如遇貸款要求「先繳費、先匯款」等情形，務必提高警覺，可撥打165反詐騙專線或110報案查證，避免落入詐騙陷阱，守護自身財產安全。

