尚未修法納管退役校官赴陸　藍黨團爆：多人已被通知全面改申請制

▲退將吳斯懷赴中國大陸出席「紀念孫中山先生誕辰150周年大會」曾引發討論。（圖／翻攝自CCTV直播）

記者蘇靖宸／台北報導

行政院2024年12月底提修《兩岸人民關係條例》，對不得參與大陸地區黨務活動等列管對象從少將以上人員擴至包含「校官領有月退除給與人員」，但法案未修，國民黨立法院團今（5日）表示，近日許多退伍基層國軍校級軍官收到通知，赴大陸地區不論事由，全面改為申請制，全面限制退伍軍官赴陸，並威脅重罰或取消月退俸。

國民黨團說，此舉已明顯逾越現行《兩岸人民關係條例》授權，涉及不當擴權，他們必須嚴正指出，當兩岸兵凶戰危之際，政府無法守護台海主權，卻只會違法濫權在內部找敵人，不只無能更是可悲。面對賴政府違法亂紀的作為，國民黨團必須為基層退伍國軍向政府表達最嚴正的抗議。

國民黨團指出，依據現行《兩岸人民關係條例》第9條規定，簡任第十職等及警監四階以下未涉及國家安全、利益或機密之公務員及警察人員赴大陸地區，依法不必向內政部申請許可，現在片面全面擴大審查範圍，不僅没有法令授權，更是侵害退伍國軍遷徙移動的自由。

「依法行政是政府的義務，濫權限制國人人身自由，就是違憲，就是違法。」國民黨團說，此舉與違法違憲審判的大法官有何不同？民進黨政府眼中明文的法律都變成參考用了嗎？中華民國要變成獨裁國家了嗎？

國民黨團表示，他們必須再次提醒總統賴清德、行政院長卓榮泰、內政部長劉世芳，把退伍國軍當成共諜全面監控，不斷在內部找敵人、羞辱貶低軍人，只會讓國軍士氣低落，百害而無一利。依法儘速將國軍加薪預算送進立法院，不僅提振國軍士氣，更可強化國軍實質戰力，才是真的護國軍、愛台灣該有的作為。