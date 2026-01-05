錯過火車行程夜晚抵達　池上警助日籍旅客順利入住度假村

▲台東池上警助日籍旅客平安入住度假村。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

一名來自日本的後騰先生，日前原訂於下午約14時自花蓮市搭乘火車前往台東縣池上鄉，因在花蓮市區遊玩時行程稍有延誤，導致錯過原定車班，最終於晚間21時許才抵達池上車站。由於夜色已深，加上對當地環境不熟，後騰先生僅能依賴手機導航，嘗試徒步前往事先預訂的「池上牧野度假村」，卻因方向感不佳在街道間徘徊，一時不知所措。

就在徬徨之際，後騰先生看見池上聯合所明亮的警所標誌，隨即主動進入警所向值勤員警尋求協助。他以簡單英文搭配手勢，並出示手機地圖，向員警劉秉忠說明自身困境。劉員耐心傾聽後，迅速理解需求，隨即展開協助。

為確保旅客安全，劉員第一時間主動聯繫池上牧野度假村，協助確認訂房資訊，經查證無誤後，考量夜間徒步距離較遠，且外籍旅客對當地路況不熟，遂在取得後騰先生同意後，協助代為叫車，並親自引導其搭乘計程車，同時向司機及旅客清楚說明採跳錶計費方式，避免因語言溝通產生誤會，讓旅客能安心前往住宿地點。

臨行前，後騰先生對警方即時且貼心的協助深表感謝，並以日文「阿哩嘎哆」向警方致意，對台灣警察的友善與熱心服務留下深刻印象。值得一提的是，後騰先生離開後約10分鐘，劉員仍不放心其安全，特別再次致電度假村確認旅客已平安抵達並順利入住，才放下心中大石，展現警方細心周到的服務精神。

關山警察分局表示，警方除肩負治安與交通維護工作外，也持續提供即時且溫暖的協助服務，讓來到池上的民眾與旅客都能感受到安全、安心與友善的在地警政關懷，為打造國際旅遊友善環境持續努力。