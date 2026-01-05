獨／五月天台中最終場爆「小刀威脅」　警證實武裝特警+偵爆犬維安

記者游瓊華／台中報導

天團五月天在台中舉辦的「5525+1」巡迴演唱會，從2025年底唱到2026年1月4日，6場演出吸引爆滿人潮。然而在昨(4)日的最終場，主唱阿信卻在台上驚爆，這次演唱會收到了「不好的警訊」，因此特別加強了安全防護。對此，台中市警方證實，確實有網友在社群平台「小紅書」發文，預告將在1月3日前往演唱會現場，卻貼上「小刀符號」，還標註五月天，警方接獲通報也不敢大意，也加強維安。

▲不怕小刀威脅！天團五月天主唱阿信在台中演唱會最終場「走下台繞場」寵粉，暖喊：一切都很好。（圖／讀者提供）



在最終場演唱會上，接近尾聲時，阿信特別走下舞台，進入搖滾區繞行全場，與歌迷零距離互動，讓全場氣氛嗨到最高點。回到台上後，他感性表示，台北捷運發生攻擊事件，他的心情上好像人就在現場，「這次演唱會其實也有收到比較不好的警訊，所以做了比較多的安全防護。」但他隨後話鋒一轉，暖心喊話：「但我剛剛下去走了一圈，一切都很好，只是天氣很冷，我很想流鼻涕。」一番話讓現場歌迷既心疼又感動，也忍不住笑出來。

▲五月天台中場演唱會罕見有維安人員，多次在演唱會中間來回巡視。（圖／讀者提供）



台中市警方也證實，確實接獲民眾通報，有網友在「小紅書」貼文，稱「1月3日要南下到H區看台」，並附上小刀圖案，更標註了五月天。警方獲報後高度重視，立即與主辦單位合作，除了入場時進行嚴格安檢，也提升了維安。

據統計，此次系列演唱會總計出動警力716人次、義交354人次，每場次更額外部署了照明車2輛、偵爆犬4組及霹靂小組8人，確保活動全程安全無虞。