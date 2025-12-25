郵局員工春節8千職福金創新高　台鐵明年多放「生日假」

▲郵局員工春節職福金衝8千元。（示意圖／資料照片）

記者李姿慧／台北報導

中華郵政今年大賺上百億元，挹注員工職福金也增加，中華郵政工會宣布，明年職福金將加碼6千元，加上原有代金2千元，員工可領8千元創史上最多。台鐵員工福利也加碼了，除明年起夜間津貼翻逾3倍外，台鐵企業工會也宣布勞資達共識，明年起將實施生日假制度。

中華郵政企業工會理事長林榮州表示，12月16日勞資會議中達成共識，明年春節除將發放三節代金2千元現金外，郵政職工福利會也爭取加碼6千元，包含2千元現金和4千元禮券，總計每人可領8千元，為史上新高金額。

林榮州指出，因職工福利委員會盈餘高達1億7千多萬元，主要是補助轉調人員孩子高中大學獎學金減少，中華郵政獲利挹注職福金增加，讓職福金有加碼空間，2.5萬名在職員工都可受惠。

此外，台鐵員工福利也要加碼了，其中三班制人員夜班值班的夜點費由每晚120元提升至400元，足足翻了3.3倍，基層主管加給也調升，其中副站長和站長依照車站等級不同，主管加給5千到1萬元不等。台鐵企業工會也公布勞資達共識，明年起將實施生日假制度。

▲台鐵員工明年起可加休生日假。（示意圖／記者李毓康攝）

台鐵工會秘書吳長智表示，明年1月1日開始，台鐵公司將實施生日假制度，員工可於生日當天或生日當月起半年內使用，是落實友善職場新里程碑。

此外，台鐵公司職福金則規劃發放6千元外，春節出勤當天也會發放出勤獎金。台鐵公司表示，115年春節福利金係依台鐵公司職工福利委員會通過之金額發給，目前相關程序均在進行中，並將爭取比照114年標準辦理。

台鐵指出，春節疏運出勤獎金部分，行政院已核定援例辦理，春節假期期間每出勤1日發給1,500元，最高4日共6,000元。 另夜點費調整，將自115年1月1日起實施。