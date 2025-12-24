自強號集電弓扯落電線！ 台鐵中斷近3小時　卡彰化民生地下道曝光

▲台鐵自強號列車卡在彰化民生地下道旅客走鐵軌下車。（圖／民眾提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

台鐵南北大動脈今晚因列車故障嚴重受阻！一輛從花蓮開往斗南的177次自強號列車，晚間行經彰化路段時，因集電弓故障拉扯到上方電線，造成電車線斷落，列車卡在民生地下道上方動彈不得，南北雙線全數中斷，車上數百名乘客受困近兩小時後，才由台鐵人員引導沿路走鐵軌疏散到月台疏散。

事故發生在24日8點41分，地點位於大肚溪南號誌站與彰化站之間（鐵路里程K214+400）。177次自強號因集電弓故障，導致電車線被拉扯斷落，列車隨即失去動力，停在鐵軌上。受事故影響，成功站（山線）至彰化站、追分站（海線）至彰化站之間雙線無法通行，南北交通瞬間癱瘓。

事故發生後，台鐵公司立即成立一級應變小組展開搶救。由於列車停在軌道上，乘客無法立即下車，只能留在車廂內等待救援。在電力與機務單位搶修線路的同時，台鐵人員也緊急疏散177次列車上的旅客，由列車長及站務人員引導，步行至彰化站月台安置。

為了疏運受影響旅客，台鐵公司除了啟動彰化至新烏日、臺中間的公路接駁外，更特別從彰化站加開一班自強號專列，載送原177次旅客繼續南下前往斗南。另一班受影響的145次列車，則先退行至追分站等候，待西正線搶通後再恢復行駛。

經過台鐵工程人員全力搶修，斷落的電車線已在晚間11點14分修復，西正線恢復單線雙向通車，逐步紓解受阻的列車班次。東正線則持續搶修中。