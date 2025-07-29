分科測驗「數甲頂前標」創3年新高　歷史公民5標都下降

▲大考中心今天公布分科測驗成績與五標資料。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

114學年分科測驗成績今（29日）開放查詢並寄發成績單，大考中心也公布各科5標。今年自然組物理成績大躍進，五標都高於去年，頂標更比去年增加4級分，物理與數甲頂標則創3年新高，生物則是「前均後底」四標都下滑，另社會組的歷史、公民兩科的五標都不如去年，公民五標更創下3年來新低，其餘科目五標則是各有增減。

今年分科測驗約有3.9萬人報考，比去年略少2951人，大考中心在今天上午舉行記者會，說明分科測驗各科成績統計資料，並在網站上公布各科頂標（成績位於第88百分位數的考生級分）、前標（成績位於第75百分位數的考生級分）、均標（成績位於第50百分位數的考生級分）、後標（成績位於第25百分位數的考生級分）、底標（成績位於第12百分位數的考生級分）等5項成績標準。

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今年數甲5標依序為「46、39、27、16、11」級分，其中頂標、前標比去年增加1級分，且為3年來新高，均標則持平，後標和底標比去年各減少2、15級分。原本被預估近幾年最難的化學，今年5標依序為「50、44、32、21、15」級分，除頂標比去年下降1級分，其餘四標都和去年一樣。

▲大考中心今天公布分科測驗各考科五標。（圖／記者許敏溶攝）

在物理部分，5標依序為「52、44、31、20、15」級分，五標級分比去年高出1到4級分，其中頂標比去年高4級分，且為3年來新高，前、均兩標則比去年增加3級分，其餘兩標則比去年高1到2級分。生物科5標「53、47、35、25、21」級分，除頂標持平，其餘4標都比去年低，前標低1級分，均標和底標低2級分，後標低3級分。

至於社會組部分，今年三考科五標普遍比去年低。歷史今年5標依序為「50、45、38、32、27」級分，五標均呈現下修狀況，頂標、前標、均標都比去年少2級分，且是3年來新低，後標、底標則比去年少1級分。今年數乙5標依序為「52、44、30、18、12」級分。

地理科5標依序為「53、47、39、31、26」級分，除頂標比去年高2級分，前標持平，均標下修1級分，後標與底標則下降2級分。公民與社會五標依序為「50、45、37、30、24」級分，五標都是下修，頂標、前標、均標都比去年少2級分，後標、底標則比去年少1級分，且五標都創下3年來新低。