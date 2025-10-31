　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高中英聽成績「2萬人拿A」　412人未帶有效證件被扣分

▲▼大考中心主任張新仁（圖右）與副主任黃璀娟，共同宣布首次英聽測驗成績與考場狀況。（圖／記者許敏溶攝）

▲首次高中英聽測驗成績今天公布，共有2萬人拿A。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

首次高中英語聽力測驗成績今（31日）公布。大考中心表示，今年英聽首試4個等級成績，最高級的A級有2萬567人，占22.59%，A與B級占比40.6%都創下5年來新高，最低的F級為4557人，占比為5.01%；另今年試場違規共計447件，其中近9成、412件是未持應試有效證件正本應試，將扣減1題分。

115學年第一次高中英聽成績單今天寄發，並從上午9時起開放網站查詢。主辦單位、大考中心表示，今年共有9萬4178人報考，3146人缺考，缺考率3.34%，比去年3.17%增加0.17%。

大考中心副主任黃璀娟表示，高中英聽成績分為四個等級，拿到A級考生共有2萬567人，占考生比率為22.59%，B級則有3萬6957人，占40.60%，C級則有2萬8951人，占31.80%，而F級則有4557人，占比為5.01%，其中A級與F級占比和往年差不多，C級占比則往B級移動，而A、B級占比都創下5年新高，顯示考生能力是有所提升。

▲▼近五學年度高中英語聽力測驗第一次考試考生成績等級人數百分比。（圖／大考中心提供）

▲近五學年度高中英語聽力測驗第一次考試考生成績等級人數百分比。（圖／大考中心提供）

英聽測驗包括「圖片聽解、對答、簡短對話、短文聽解、長篇聽解」等五種題型。黃璀娟表示，每一種題型配分相同，整體來說，首次英聽測驗考試，所有考生在圖片聽解得分率約83.4%最高，其次為短文聽解67.44%、簡短對話66.17%、長篇聽解65.53%、對答64.53%。

此外，大考中心主任張新仁指出，首次英聽測驗試場違規共計447件，較上學年度582件減少135件，其中仍以「未攜帶應試有效證件正本」是違規案件最大宗，共計412件，占比高達88.32%，其次為考生在考試鈴響前翻閱試題本或作答，共有15件，也比去年38件減少。另有25件是考生未在簽名欄簽名，則比去年15件增加10件。

高中英聽成績「2萬人拿A」　412人未帶有效證件被扣分

高中英聽成績「2萬人拿A」　412人未帶有效證件被扣分

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」
粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

萌娃萬聖節變裝王世堅　舉牌模仿喊：從從容容

萌娃萬聖節變裝王世堅　舉牌模仿喊：從從容容

