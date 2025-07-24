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分科測驗「低頭看手機」變零分　答案卷「畫一條線」也扣1級分

▲▼大考中心表示，考生在答題卷上塗鴉或畫一條線，同樣都會被扣一級分。（圖／記者許敏溶攝）

▲大考中心表示，考生在答題卷上塗鴉或畫一條線，同樣都會被扣一級分。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

大考中心考試委員會今（24日）開會審議考生違規事項。根據大考中心統計，考生違規樣態相當多元，一名考生數甲考試低頭看手機上時間，決議該科0分。另有91件是作答區書寫與答案無關的文字或符號，包括畫一條線、塗鴉微笑圖案，以及205名考生未依規定在答題卷「確認後考生簽名欄」簽名，上述兩項違規都被扣1級分。

今年大學分科測驗共有3萬9190人報名，比去年4萬2141人減少2951人，大學分科測驗將於下周二（29日）寄發成績單。

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▲▼大考中心表示，考生在答題卷上塗鴉或畫一條線，同樣都會被扣一級分。（圖／記者許敏溶攝）

▲大考中心今天開會審議分科測驗違規事項。（圖／記者許敏溶攝）

根據大考中心統計，今年考區提報考生違規件數共124件，比去年減少2件，其中以「未攜帶應試有效證件」49件最多（占39.52%），比去年少10件，扣該考科成績1級分，其次是「行動電話未完全關機」20件，件數和去年一樣，該科重扣4級分，另有15件為考試鈴響閉未停止作答。

特別的是，有一名考生在數甲考試時，被巡場人員發現考生低頭看手機。大考中心主任張新仁表示，該科結束後，監試人員詢問考生，考生回答是看時間，經過檢視考生的LINE，並未發現其他事證，建議予以扣4級分。不過，與會委員認為過往類似案例都是不予計分，故最後決議該科為零分。

大考中心閱卷組提報考生違反答題卷作答規定共91件，比去年增加40件，違規都是在作答區書寫與答案無關的文字或符號，都被扣一級分。大考中心主任張新仁說，有的考生書寫「辛苦了」文字並畫微笑圖案，還有考生只畫了一條線，還有一名考生的數學科答案是對的，但因為多畫一個圖案，同樣被扣一級分，相當可惜。

▲▼大考中心表示，考生在答題卷上塗鴉或畫一條線，同樣都會被扣一級分。（圖／記者許敏溶攝）

▲大考中心表示，一名考生的答案是對的，但因為額外塗鴉而被扣一級分，相當可惜。（圖／記者許敏溶攝）

另有205名考生未依規定在答題卷「確認後考生簽名欄」簽名，比去年177名多，被扣1級分。

大考中心表示，分科測驗將在下周二提供網路及電話語音成績查詢服務，公布相關統計資料，主動提供考生成績簡訊通知服務，並寄發成績單至指定通訊地址。受颱風影響，今也同步公布，非選擇題評分原則、各考科選擇題確定答案，以及試題或參考答案反映意見的回覆內容，均公告在大考中心網站。

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