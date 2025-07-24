快訊／分科測驗「歷史第14題送分」　大考中心：用詞不夠周延

▲分科測驗歷史科第14題因提問不夠周延送分。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

大考中心考試委員會今（24日）開會審議考生違規事項。其中歷史科第14題，針對伊斯蘭教近期湧現社會和宗教運動，試圖推翻存在身分差距，並詢問哪些群體之間不平等，不曾受到上述運動影響。原本答案為（B）男人與女人，但大考中心認為考題上使用「不曾」一詞不夠周延，所以該題所有考生均給分，也就是送分。

今年大學分科測驗共有3萬9190人報名，比去年4萬2141人減少2951人，大學分科測驗將於下周二（29日）寄發成績單，今天上午大考中心考試委員會開會審議考生違規事項。

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▲大考中心表示，分科測驗歷史科第14題，因提問內容不夠周延所以送分。（圖／記者許敏溶攝）

大考中心提到，歷史科第14題，內容是「一位西方學者認為：伊斯蘭教自創始之初即承認某些社會不平等，並在聖典中認可。近代以來，伊斯蘭世界湧現一連串社會和宗教運動，試圖推翻存在身分高貴與低賤、富有與貧窮、阿拉伯與非阿拉伯之間的藩籬，以其違背伊斯蘭教四海之內皆兄弟的精神。但仍有一些群體之間的不平等，不曾受到上述運動的質疑」。

原本大考中心公布答案為（B）男人與女人，但大考中心指出，考題使用「不曾」一詞不夠周延，所以該題所有考生均給分，也就是送分。