英聽二試今登場「2.7萬人創新低」　大考中心：記得帶有效證件

▲高中英聽二試今天登場，共有2.7萬名考生報名，人數再創新低。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

高中英聽測驗第二次考試今（13日）登場，共有2.7萬餘人報名，再創歷年新低。大考中心提醒，因為沒開放看考場，考生出發到試場前記得先上網查詢應試號碼、確切考試地點及試場平面圖，以免跑錯地方；另歷年違規最大宗為未攜帶應試有效證件正本，考生務必記得攜帶，並提供身分查驗。

115學年高中英聽第二次考試今天舉行，考試時間為上午11時12時，共有2萬7804人報名，包括集體報名2萬5699人，個別報名2105人，編配在30個考區、43個分區、844個試場。但今年報名人數比去年3萬28人減少2224人，總人數再創歷年新低。

大考中心表示，由於英聽測驗不開放考生查看試場，請考生今天出門前，務必上網查詢個人的詳細應考資訊，包括應試號碼、確切考試地點及試場平面圖，以利考試當日能快速進入考（分）區學校及所屬試場應試。

此外，大考中心提醒考生，歷年違規最大宗為未攜帶應試有效證件正本。請考生出門前，務必記得是否攜帶「國民身分證、有照片之全民健康保險卡、汽機車駕駛執照、中華民國身心障礙證明、護照或居留證」等應試有效證件正本，另提醒考生，學生證、無照片的健保卡都是無效證件，未攜帶有效證件將被扣一題分。