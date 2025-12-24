減重塞回制服！曉明女孩跨世紀合體　74歲學姊忍痛穿高跟靴上陣

▲曉明女中今天迎來62周年校慶，超過70位歷屆校友重組已消失近30年的「鼓號樂隊」。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

台中曉明女中今天迎來62週年校慶，超過70位歷屆校友重組已消失近30年的「鼓號樂隊」，與在校的管旗隊學妹上演「跨世紀合體」！校方表示，這群「曉明女孩」年齡橫跨半世紀，從16歲學妹到74歲的創隊大學姊同場邁步，用汗水與紀律實踐了動人的世代傳承。

這場復刻演出的動機，源於校友們想陪83歲創隊老師李瑞玲「再玩一次」的熱血心願。為此，校友會耗時一年多籌備號召，許多旅居美國達拉斯、香港的校友更專程返台。前校友會理事長呂幸美透露，許多學姊為了塞進當年的制服，提前一年減重，並忍著腳痛，重新練習穿高跟長靴走步，只為找回當年的純熟記憶。

▲今天參與活動中，年齡最高的學姊傅蒨雯精神抖擻，看不出已經74歲。（圖／記者游瓊華攝）



今天參與活動中，年齡最高、74歲的學姊傅蒨雯精神抖擻，與國二學妹並肩穿梭隊形，場面感人。校友隊精準變換出象徵校徽的「百合花」等隊形，隨後與學妹合體將氣氛推向高潮，最後在合奏〈生日快樂歌〉中，為母校獻上祝福。

校長劉美嘉修女表示，學姊們的付出讓學妹看見曉明是個「家」，實踐了「學妹不怕，學姊在這裡」的口號。在校生也感動地說，看到祖母輩的學姊展現驚人精神力，是她們前進的最大動力，也成了校慶最美的一幅畫面。

▲曉明女中校慶，老學姐們大集合慶祝母校生日。（圖／記者游瓊華攝）