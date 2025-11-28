嘉南藥理大學60週年校慶　首場「嘉藥好聲音」歌唱大賽熱力登場

▲嘉南藥理大學60周年校慶首場歌唱大賽熱力登場，學生展現青春活力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

嘉南藥理大學即將迎來創校60週年，27日晚間首場校慶活動「嘉藥好聲音 唱出甲子情」歌唱大賽熱力展開，成為60週年慶祝的亮眼序幕。此次比賽不僅展現嘉藥學子精湛的歌藝，更象徵各系與學生會之間的團結與創意，攜手共慶一甲子的青春能量。

歌唱大賽由學務處課外活動組指導、學生會結合全校系會共同籌辦，今年吸引40組選手報名參加，初賽採取盲評清唱1分鐘方式公平選拔。最終9位個人及3組團體選手脫穎而出，挺進決賽。決賽當晚在熱舞社充滿活力的開場舞中拉開序幕，更邀請《聲林之王2》總冠軍「艾薇」擔任表演嘉賓，渾厚又高辨識度的歌聲震撼全場，嗨翻現場氣氛。

個人組冠軍由食品系黃子瑄奪得，亞軍為粧品系陳懷哲，季軍由藥學系黃士恩奪下；團體組冠軍則由多媒體系戴家唯及林侑寬獲得。黃子瑄表示，能在眾多實力堅強選手中獲勝非常開心，期待明年校慶開幕典禮中演唱，這對她來說是人生重要的里程碑與最高光時刻。

此次比賽不僅為嘉藥60周年校慶揭開序幕，也為學生們提供展現才華的舞台，注入滿滿活力。得獎選手將在明年校慶開幕典禮中登台演出，藉由歌聲獻上學生最深情的祝福。