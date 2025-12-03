　
地方 地方焦點

嘉義水上鄉忠和國小攜手北教大　推動智慧車教育平權

▲▼ 教育資源下鄉 城鄉共學零距離 。（圖／忠和國小連國欽校長提供）

▲▼ 北教大下鄉嘉義忠和國小推動智慧車，城鄉共學零距離 。（圖／忠和國小連國欽校長提供）

記者翁伊森／嘉義報導嘉義縣水上鄉忠和國小將於6日舉辦創校82周年校慶典禮，典禮前一周校慶系列活動於114年11月29、30日（星期六、日）與國立臺北教育大學攜手合作，成功推動「智慧車計畫」活動，為嘉義縣水上鄉帶來優質的教育資源。

此次智慧車計畫由國立臺北教育大學專業團隊親自南下規劃執行，該校以培育優秀教育人才聞名全國，擁有豐富的師資培育經驗與深厚的教育研究基礎。團隊充分考量嘉義在地特色與本校教學需求，運用先進的教育理論與創新教學方法，精心設計智慧車相關課程，讓偏鄉學校也能享有一流的教育資源，實踐教育平權的理想。

▲▼ 教育資源下鄉 城鄉共學零距離 。（圖／忠和國小連國欽校長提供）

智慧車計畫內容涵蓋程式設計、機械組裝、感應器應用等STEAM教育面向，透過理論與實作並重的學習模式，讓孩子參與智慧車的組裝與操作，在動手實作中激發創意思維與解決問題的能力，不僅增進學習熱情，更深入了解現代科技教育趨勢，建立學生自學的良好基礎。

▲▼ 教育資源下鄉 城鄉共學零距離 。（圖／忠和國小連國欽校長提供）

忠和國小連國欽校長表示，感謝國立臺北教育大學不辭辛勞南下嘉義，為我們偏鄉學校帶來如此優質的學習機會。國北教大在師資培育領域享有盛譽，其教育專業素養與創新教學理念令人敬佩，此次合作讓我們的學生獲得最前瞻的教育新知，孩子收穫滿滿。看到孩子們專注投入、共同創作的溫馨畫面，深深感受到教育帶來的改變力量。期盼未來能有更多這樣的合作機會，縮短城鄉教育差距。

▲▼ 教育資源下鄉 城鄉共學零距離 。（圖／忠和國小連國欽校長提供）
 

