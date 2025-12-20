阿里山國中小校慶創意拱門美翻　竹子黑棕葉編織展生態美學

▲▼ 阿里山國中小師生及社區民眾聯手用竹子、黑棕葉打造校慶大門 。（圖／wangujjenny王昱臻授權）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣阿里山國民中小學舉辦創校17年校慶，學校師生及家長創意發想，設計綠葉拱門，精緻的美感被脆友wangujjenny放上網路，直言「在阿里山校慶，我們不用氣球拱門，我們有強大的家長」。原來是為了歡慶校慶及社區運動會，學校及家長會攜手社區民眾人員，用竹子和黑棕葉布置綠意盎然的綠色大門，發文引來近萬人按讚及10萬人瀏覽。

嘉義縣阿里山國民中小學17年前由香林國中與樂野國小合併而成，校慶同時也紀念樂野國小的歷史。為了慶祝這個重要的日子，學校的師生、家長會以及樂野社區的青年會共同合作，發揮創意設計了許多別出心裁的慶祝活動。



其中最引人注目的是他們利用竹子和黑棕葉，打造了一座充滿在地生態特色的「綠葉拱門」。這個佈置不僅美化了校門，也成為了大家拍照打卡的熱門景點。校方表示，這個美麗的拱門會一直保留，直到植物自然枯萎為止。

此外，他們還設計了一款百年紀念桌遊，巧妙地將學校歷史與在地文化結合，讓參與者在遊戲中回憶學校的點點滴滴。

從這些活動中，可以看出學校與社區之間緊密的連結，以及他們對於傳承在地文化與歷史的用心。

有網友說，「白天的景色更美了，有種要進入叢林探險一樣的美啊！✨️孩子們一起佈置的背影，最是無法取得的美」「可以再掛些香蕉、蘋果、葡萄之類的」「覺得比氣球更美更氣派 同時捨棄塑膠使用天然植物材料真的很棒」「有很給力的家長，老師也很願意付出，是對學生最棒的環境」「這在台北，這些葉子很貴。有能力做這樣拱門的會場設計師更貴，超美的」、「山棕葉好美，橫強餒，家長的部分」。